50 درصد ظرفیت مراکز معاینه فنی مشهد خالی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی امامی میبدی اظهارکرد: حدود 800 هزارخودرو سواری در مشهد تردد می کنند و تنها 250 هزار خودرو در سال 89 به مراکز معاینه فنی مراجعه کرده اند که این تعداد یک سوم خودروهای سطح شهر را شامل می شود.

امامی بیان کرد: در مراکز معاینه فنی مشهد از بهترین تجهیزات روز دنیا استفاده می شود که تست های کلی خودرو و کنترل میزان آلایندگی خودرو ها در این مراکز مورد بررسی قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه 23درصد از آلودگی هوای مشهد با مراجعه منظم خودروها به مراکز معاینه فنی خودروها کنترل می شود، افزود: یکی از روش های اقتصادی کنترل آلودگی هوا در کلان شهرها و شهرهای اقتصادی مراجعه خودروها به مراکز معاینه فنی است.

وی ادامه داد: رانندگان با مراجعه به مراکز معاینه فنی تا 13درصد مصرف سوخت خود را کاهش خواهند داد که این امر توجیهات اقتصادی برای صاحبان خودرو و مدیریت شهری خواهد داشت.

امامی با بیان اینکه چهار مرکز معاینه فنی در سطح شهر مشهد وجود دارد تصریح کرد: مراکز معاینه فنی خودروهای سبک شهید مفتح، حافظ، رباط طرق و مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین و نیمه سنگین در مشهد آماده ارائه خدمات به شهروندان است.

امامی با بیان اینکه کاهش آلودگی هوا و بهبود ایمنی و تردد دو هدف عمده است که در مراکز معاینه فنی دنبال می شود ، بیان کرد: در مراکز معاینه فنی میزان آلایندگی خروجی از اگزوز که شامل هیدرو کربن های نسوخته، مونوکسید کربن و اکسید های نیتروژن کنترل می شود.

وی با تاکید بر این موضوع که مونوکسیدکربن معلق در فضا مرگ خاموش انسان ها محسوب می شود، بیان کرد: در پاییز امسال 815 نفر بر اثر بیماری های تنفسی جان خود را از دست داده اند.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد، اظهار داشت: وجود آلاینده های خروجی از اگزوز خودروها که ناشی از عدم مراجعه خودروها به مراکز معاینه فنی است ارتباط مستقیمی با افزایش بروز سرطان خون، بیماری‌های مغزی، قلبی و تاثیرات مخرب بر روی جنین دارد.