270 تن شاه میگو در آذربایجان غربی صید می شود

رحمان وهاب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ممنوع شدن صید شاه میگو با توجه به فرا رسیدن فصل زادآوری در دریاچه پشت سد ارس، افزود: هم اکنون شش شرکت بهره بردار در زمینه استحصال و صادرات شاه میگو مجوز صادرات داشته که پیش بینی می شود تا آخر فصل صید و صیادی 270 تن شاه میگو صید شود.

وی با اشاره به صادرات 240 تن شاه میگو طی سال گذشته به کشورهای عراق، ترکیه و حوزه خلیج فارس، اظهار داشت: توسعه غذای با ارزش شاه ‌میگو از بین محصولات دریایی به دلیل دارا بودن ارزش غذایی بالا، قیمت مناسب، توانایی حمل زنده به بازار، ارزش اقتصادی زیاد و بازار مناسب در دنیا از اهمیت اقتصادی و تجاری ویژه برخوردار است.

مدیر کل شیلات آذربایجان غربی با بیان اینکه دریاچه پشت سد ارس به عنوان بزرگترین جایگاه پرورش این گونه ارزشمند در کشور محسوب می شود، بیان داشت: این دریاچه با ظرفیت 280 تن و ویژگی دمای مناسب و اکسیژن لازم به خاطر جریان باد و چرخش آبی از منابع مهم و پرورش شاه میگو در کشور است.

وهاب زاده با بیان اینکه هم اکنون سالانه به طور میانگین 270 تن شاه میگو به ارزش سه میلیون و 360 هزار دلار از دریاچه سد ارس برداشت می شود، ادامه داد: امسال 14 هزار تن انواع ماهی و آبزیان با افزایش 10 درصدی در منابع آبی و مزارع پرورش ماهی تولید می شود.

این مسئول با اشاره به رتبه نخست استان در تولید آبزی در بین 17 استان غیر ساحلی کشور، افزود: بر اساس تفاهم نامه های منعقده با کشور عراق و جمهوری خود مختار نخجوان امسال صادرات آبزیان استان به این کشورها افزایش می یابد .