تردد خودروها بدون زنجیر چرخ در فیروزکوه امکان پذیر نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی احمدی با اشاره به شرایط جوی مناطق برفگیر و یخ‏ زده شهرستان فیروزکوه افزود: مأموران پلیس ‏راه از تردد خودروهای بدون زنجیر چرخ در این محورها جلوگیری می ‏کنند.

وی گفت: با اشاره به شرایط جوی و برفی‏ بودن جاده‏ های منتهی به شهرستان فیروزکوه به عموم رانندگان توصیه می شود تا در این شرایط حتماً قبل از مسافرت یک بار به طور آزمایشی زنجیر چرخ خودرو را بسته و آچارهای مورد نیاز را فراهم کنند.

این مسئول ادامه داد: همچنین رانندگان باید قبل از سفر از سالم بودن قسمتهای فنی خودرو به ویژه سیستم گرمایشی و برف ‏پاک‏ کن اطمینان یابند و سپس با حوصله و سرعت مطمئن رانندگی کنند.

وی بیان کرد: با توجه به وضعیت جوی در مناطق برف‏ گیر و یخ‏ زده این شهرستان، امکان‏پذیر نیست و مأموران پلیس ‏راه از حرکت خودروهای فاقد زنجیر چرخ در این گونه محورها جلوگیری خواهند کرد.

احمدی افزود: در شرایط برفی تمام گردنه‏های منتهی به شهرستان فیروزکوه خطرناک هستند و رانندگان در این شرایط باید با حوصله و رعایت سرعت مطمئن رانندگی و فاصله طولی با خودروی جلویی را رعایت کنند.

وی بیان داشت: با توجه به حضور مأموران انتظامی به ویژه پلیس‏ راه در سراسر محورهای مواصلاتی، آمادگی خدمات ‏رسانی به مردم وجود دارد و با رانندگان متخلف نیز به شدت برخورد خواهد شد.