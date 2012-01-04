تردد خودروها بدون زنجیر چرخ در فیروزکوه امکان پذیر نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی احمدی با اشاره به شرایط جوی مناطق برفگیر و یخ زده شهرستان فیروزکوه افزود: مأموران پلیس راه از تردد خودروهای بدون زنجیر چرخ در این محورها جلوگیری می کنند.
وی گفت: با اشاره به شرایط جوی و برفی بودن جاده های منتهی به شهرستان فیروزکوه به عموم رانندگان توصیه می شود تا در این شرایط حتماً قبل از مسافرت یک بار به طور آزمایشی زنجیر چرخ خودرو را بسته و آچارهای مورد نیاز را فراهم کنند.
این مسئول ادامه داد: همچنین رانندگان باید قبل از سفر از سالم بودن قسمتهای فنی خودرو به ویژه سیستم گرمایشی و برف پاک کن اطمینان یابند و سپس با حوصله و سرعت مطمئن رانندگی کنند.
وی بیان کرد: با توجه به وضعیت جوی در مناطق برف گیر و یخ زده این شهرستان، امکانپذیر نیست و مأموران پلیس راه از حرکت خودروهای فاقد زنجیر چرخ در این گونه محورها جلوگیری خواهند کرد.
احمدی افزود: در شرایط برفی تمام گردنههای منتهی به شهرستان فیروزکوه خطرناک هستند و رانندگان در این شرایط باید با حوصله و رعایت سرعت مطمئن رانندگی و فاصله طولی با خودروی جلویی را رعایت کنند.
وی بیان داشت: با توجه به حضور مأموران انتظامی به ویژه پلیس راه در سراسر محورهای مواصلاتی، آمادگی خدمات رسانی به مردم وجود دارد و با رانندگان متخلف نیز به شدت برخورد خواهد شد.
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