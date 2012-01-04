سه میلیارد ریال زکات در سروآباد جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خوشبخت صبح چهارشنبه در دیدار اعضای شورای زکات سروآباد با امام جمعه این شهر، از رشد 608 درصد جمع‌ آوری زکات نسبت به سال گذشته در این شهرستان خبرداد و اظهار داشت: از ابتدای سال ‌جاری تاکنون سه میلیارد و 173 میلیون ریال زکات در این شهرستان جمع ‌آوری شده است.

وی همچنین از رشد 192 درصدی توزیع صندوق‌های صدقات در این شهرستان نسبت به سال 89 خبرداد و افزود: میزان صندوق‌های صدقات در سال گذشته در این شهرستان 600 عدد بود که امسال با توزیع هزار و 200 صندوق دیگر این میزان به هزار و 800 عدد رسیده است.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) سروآباد در پایان بیان کرد: انتظار می رود با تعامل و همکاری هرچه بیشتر مردم، مسئولان، روحانیان، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی این شهرستان در زمینه توسعه مشارکت‌ های مردمی اقدامات ارزشمندی اجرایی شود.

کمیته امداد بسترساز ریشه کنی فقر در جامعه است

امام جمعه شهر سروآباد نیز در ادامه این جلسه گفت: کمیته امداد امام خمینی (ره) را یکی از موفق ‌ترین نهادها در راستای رفع مشکلات و نیازمندی‌ های محرومان جامعه است.

ماموستا عبدالرحمن رحماتی بیان کرد: یکی از مهمترین دغدغه ‌های دولتمردان کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش برای آبادانی و محرومیت‌ زدایی از چهره شهرها و روستاهای کشور بود که با تاسیس کمیته امداد اقدامی اساسی در این زمینه برداشته شد.

وی عنوان کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برنامه ‌های بسیار خوبی همچون تشکیل کمیته امداد امام خمینی (ره) به منظور رفع چهره محرومیت از جامعه اجرایی شد که هر کدام تا حدودی توانسته در این زمینه موفق باشد.

امام جمعه سروآباد اضافه کرد: بدون شک توسعه پایدار در کشور بدون توانمندسازی اقشار مختلف جامعه اسلامی امکان پذیر نیست و ریشه‌ کن کردن محرومیت و رسیدن به توسعه ‌ای پایدار نیازمند مشارکت و تعامل همه مسئولان و دستگاه‌ های ذیربط در جامعه است.

ماموستا رحمانی افزود:‌ تلاش برای ایجاد اشتغال، ساخت مسکن و ازدواج برای نیازمندان و محرومین جامعه با جدیت از سوی کمیته امداد دنبال و در این راستا اقدامات ارزشمندی انجام شده است.

وی در پایان خواستار مشارکت هرچه بیشتر مردم با برنامه‌های ارزشمند کمیته امداد شد و بیان کرد: باید به بنیان محکمی که امام راحل (ره) در حمایت از محرومان جامعه استوار کرد، کمک کنیم تا در زمینه رفع فقر از جامعه براساس روش‌های علمی عملی شود.