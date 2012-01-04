توضیحات پالایشگاه اصفهان درباره یک خبر مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی پالایشگاه اصفهان در خصوص این بخش از خبر که آمده است "این حادثه که [‌‌‌‌‌‌در واحد آیزوماکس پالایشگاه اصفهان رخ داده است] تنها یک مجروح داشته که بر اثر رانش شدید آب کولینگ ژنراتورها پرتاب و دچار جراحت شده و این شخص سریعا به بیمارستان منتقل شد"، آورده است: این درحالی است که مهندس محمد صادق حاجیان رئیس روابط عمومی شرکت پالایش نفت اصفهان طی تماس تلفنی که با خبرنگار آن رسانه داشته اعلام کرده بود: "یکی از لوله های شبکه آب خنک کننده شرکت پالایش نفت اصفهان دچار نشتی گردیده که برای مرتفع کردن این نشتی واحد آب ، بخار و برق بسته شده است، اما با تلاش متخصصان و کارشناسان این شرکت، واحد شروع به کار مجدد خواهد کرد."

در جای دیگری از این گزارش آمده است: "نکته قابل توجه اینکه در حال حاضر به دلیل پایداری هوا در شهر اصفهان، شاخص کیفیت وضع هوا در شرایط ناسالم قرار گرفته و دود ناشی از این حادثه، کیفیت هوای شهر اصفهان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است."

روابط عمومی پالایشگاه اصفهان عنوان کرده است: در پاسخ به این مطلب نیز توجه آن رسانه را به این نکته جلب می کنیم "بر اساس گزارش مسئول آزمایشگاه محیط زیست اصفهان حادثه پالایشگاه اصفهان تاثیری بر افزایش آلودگی هوای شهر نداشت."

همچنین در این خبر به طرح جامع شرکت پالایش نفت اصفهان اشاره شده که در این خصوص باید گفت: با مسئولیت سازمان محیط زیست، کارشناسان زیست محیطی در حال بررسی امکان سنجی اجرای پروژه هستند و این شرکت منتظر نتیجه گزارش کارشناسان است.

ضمن اینکه همانگونه که در گذشته نیز اعلام گردیده؛ این یک توسعه نبوده و با هدف بهبود کمی و کیفی فرآورده ‌های راهبردی شرکت، کاهش ضایعات و همچنین کاهش آلاینده‌های زیست محیطی ناشی از فرآیند کاری پالایشگاه و نیز محصولات و فرآوردهای تولیدی در راستای توجه خاص به محیط زیست و توسعه پایدار انجام می شود.

در بخش دیگری از این توضیحات آمده است، پالایشگاه اصفهان بیش از 23 درصد فرآورده های نفتی کشور را تامین می کند .

این شرکت توجهی ویژه به مسایل زیست محیطی دارد و در حالیکه استاندارد فضای سبز برای پالایشگاه ها 20 درصد مساحت کل آنها تعیین شده، پالایشگاه اصفهان بیش از 30 درصد مساحت این مجموعه را به فضای سبز اختصاص داده است.

همچنین این شرکت در چند سال اخیر به طور مستمر موفق به دریافت گواهی نامه عدم آلایندگی از سوی سازمان محیط زیست گردیده، با این وجود در زمینه زیست محیطی به گواهی نامه مذکور بسنده ننموده و هر روز برای پاک بودن شهر تلاش ویژه دارد.

این شرکت با توجه به تعهدات خود ، پروژه‌های متعدد زیست محیطی را اجراء نموده است که مهم ترین آنها عبارتند از: کاهش آلایـنده های گازهای خروجی دودکش ها از طریـق جایـگزیـن نمودن سوخت گاز طبیـعی به جای سوخت مایـع.کنترل و کاهش مصرف منابع اعم از سوخت و آب ، استحصال گوگرد به میـزان ده تن در روز از گازهای خروجی واحد های آب ترش.کاهش گازهای ارسالی به مشعل ، به میـزان 1000 نرمال متر مکعب در روز. انجام پروژه بازیافت آب به روش اسمز معکوس

RO ) در ایـن راستا ایـن شرکت به عنوان اولین شرکت پالایشی موفق به دریـافت گواهیـنامه بیـن المللی مدیـریـت زیـست محیـطی

ISO-14001 ، دریـافت لوح صنعت سبز، دریـافت گواهیـنامه آزمایـشگاه معتمد سازمان حفاظت محیـط زیـست و بالاخره

استقرار مدیـریـت ضایـعات و پسماندها و ایـجاد، توسعه و نگهداشت فضای سبز شده است.

توضیحات مهر:

خبرگزاری مهر در راستای اطلاع رسانی شفاف به مخاطبان لازم می داند نکاتی را دررابطه با حادثه پالایشگاه اصفهان مطرح کند.

این جوابیه در مجموع سه پاراگراف از متن کار شده خبرگزاری مهر در زمان حادثه را به عنوان موارد اختلافی عنوان می کند.

در پاراگراف اولی که از متن مهر در تاریخ یاد شده در این تکذیبیه آمده، مهر راجع به محل رخداد حادثه ( واحد آیزوماکس) و کیفیت آن مواردی را مطرح کرده بود.( از جمله خارج شدن شدید آب کولینگ از یک لوله و به دنبال آن پرتاب شدن یکی از کارکنان که حجم زیادی از آب و گل آن شخص را پرتاب و مصدوم می کند و به دنبال آن شات دان یا همان خاموشی اضطراری و ...)

جای تعجب دارد که مسئول روابط عمومی شرکت پالایش نفت اصفهان این پاراگراف را در جوابیه آورده اند و سپس بدون تکذیب حتی یک کلمه از آن سراغ پاراگراف بعدی می روند، برای ما هنوز جای سوال است که چه مشکلی در اولین پاراگراف خبر مهر وجود داشته که در تکذیبیه آمده اما هیچ تکذیبی در مورد آن انجام نشده و حتی به نوعی تایید هم شده است.

در پاراگراف دوم مورد بحث که مربوط به سوختن حجم زیادی از مواد نفتی و گازی نامرغوب هدایت شده به فلر پالایشگاه در زمان حادثه و تاثیر آن بر آلودگی آن روز شهر اصفهان - که در شرایط بدی از نظر کیفیت هوا قرار داشت- می باشد، اینگونه ادعا شده است که: " بر اساس گزارش مسئول آزمایشگاه محیط زیست اصفهان حادثه پالایشگاه اصفهان تاثیری بر افزایش آلودگی هوای شهر نداشت. "

این در حالی است که به دلیل پایداری هوا در روز یاد شده و تشکیل خط اینورژن دمایی در ارتفاعی کمتر از 300 متر، تمام آلودگی چند ساعته تولید شده از این حادثه اجازه صعود و انتقال عمودی نداشته، از طرفی به دلیل عدم وزش باد شدید در آن روز این حجم از آلودگی پراکنده هم نشده است. پس چه اتفاقی برای این حجم از آلودگی افتاده است، در آن روز وزش باد ملایمی داشته ایم که در ساعاتی جهت آن بر خلاف همیشه بوده و سبب دور شدن مواد آلوده کننده از منطقه (شاید به سمت بیرون از اصفهان) شده، اما افرادی که با علم هواشناسی آشنایی دارند، می دانند که جهت باد غالب (همیشگی) آن منطقه کاملا به سمت شهر اصفهان است و اگر در ساعاتی بصورت موقتی هم این جهت عوض شود که کاملا طبیعی است، اما در بیشتر ساعات شبانه روز جهت این باد به سمت شهر اصفهان می باشد.

با توجه به اینکه ورود آلودگی از طریق سوختن مواد یاد شده در فلر بیش از چهارساعت طول کشیده است و هیچ انتقال عمودی نیز به دلیل اینورژن دمایی وجود نداشته است، ثانیه به ثانیه بر غلظت مواد آلوده کننده افزوده شده و چنین حجمی از آلودگی ساعتها و حتی روزها در منطقه باقی خواهد ماند، آنوقت اگر در ساعاتی نیز جهت باد بسیار ملایم آنروز عوض شده باشد، شک نکنید که با تاخیر بار دیگر آلودگیها به سمت شهر اصفهان آمده است. آنچه می تواند مورد اختلاف باشد، حجم آلودگی راه یافته به شهر اصفهان از این حادثه است که چه مقدار بوده، اما در راه یافتن آلودگی یاد شده به مناطقی از شهر اصفهان شکی نیست.

در خصوص آخرین پاراگراف مطرح شده از خبرگزاری مهر نیز پالایشگاه اصفهان آورده است: " درباره طرح توسعه منتظر نتیجه نظر کارشناسان سازمان محیط زیست هستیم."سپس توضیحاتی ارائه شده که بیشتر جنبه اطلاع رسانی دارد!

نکته قابل توجه اینکه روابط عمومی شرکت پالایش نفت اصفهان این طرح توسعه را در راستای توجه خاص به محیط زیست و توسعه پایدار می داند، اگرچه بحث توسعه پالایشگاه اصفهان چند سالیست به موضوعی چالش برانگیز میان شهرداری اصفهان و شورای شهر این شهر با مجموعه پالایش نفت تبدیل شده که این مقاومت شهرداری و شورای شهر شاید بیش از آنکه به مباحث زیست محیطی مربوط باشد، به مسائل دیگری باز می گردد که در این مقال جای طرح آن نیست، اما مخالفت رسانه های مستقل و گروههای زیست محیطی از منظری دیگر و بر مبنای اصول توسعه پایدار است.

اگر روابط عمومی شرکت پالایش نفت اصفهان سخن از توسعه پایدار را میان می آورد، آیا اولین گام این توسعه عدم استقرار و توسعه صنایع در شعاع 50 کیلومتری شهرها نیست؟