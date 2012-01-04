سند برنامه جامع مدیریت پسماند خانگی امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد شاعری در هشتمین کارگروه ملی مدیریت پسماند که پیش از ظهر چهارشنبه در سازمان محیط زیست برگزار شد، گفت: بر اساس این سند تا پایان برنامه پنج ساله پنجم مدیریت پسماندهای خانگی از 80 درصد فعلی به 100 درصد افزایش می یابد.

به گفته وی، در حال حاضر روزانه 37 هزار تن زباله خانگی شهری و 10 هزار تن زباله خانگی روستایی تولید می شود.

وی با بیان اینکه با همکاری وزارت کشور، سازمان محیط زیست، بانکها و بخش خصوصی قرار است برنامه تفکیک زباله از مبدأ به صورت جدی آغاز شود، اظهار داشت: طی این برنامه، تفکیک زباله از مبدأ از 2 درصد در حال حاضر به 50 درصد تا پایان برنامه افزایش می یابد. جمع آوری مکانیزه زباله ها از 20 درصد به 80 درصد، پردازش مکانیزه زباله ها، از 20 درصد به 90 درصد، بازیافت زباله های تر از 12 درصد به 80 درصد، بازیافت زباله های خشک از 5 درصد به 25 درصد، و دفن بهداشتی زباله به 60 درصد افزایش می یابد.

شاعری تصریح کرد: استحصال انرژی از فرایند بازیافت تا پایان برنامه پنجم از 1 درصد به 10 درصد و استفاده از ریجکتسوز از صفر درصد به 15 درصد و همچنین استفاده از مخلوط سوز از صفر درصد به 5 درصد افزایش می یابد.

به گفته وی، کاهش تولید زباله یکی از مهمترین برنامه هایی است که در طول برنامه پنج ساله پنجم بایستی در دستور کار قرار گیرد و طبق این برنامه میزان تولید زباله 5 درصد کاهش می یابد.

شاعری افزود: کارگروه استانی مدیریت پسماند نیز در تمام استان ها و شهرها با مشارکت شهرداری، فرمانداری و ادارات کل محیط زیست، شورای شهر، بخش خصوصی و دهیاری ها آغاز به کار خواهد کرد.

معاون محیط انسانی سازمان محیط زیست، از تصویب طرح جامع عملیاتی برای همه بخش های پسماند از جمله صنعتی، پزشکی، ویژه و ساختمانی خبر داد و گفت: این آیین نامه به نوبت به استانها ابلاغ می شود.

وی با بیان اینکه سال 90 و 91 سال بسیار خوبی برای شروع مدیریت پسماند و در نظر گرفتن زباله به عنوان یک منبع بازیافت شونده است، افزود: در چرخه تولید اقتصاد کشور، بایستی به زباله به عنوان یک منبع نگاه کرد.

شاعری تصریح کرد: تمام پسماندهای بیمارستانی نیز حداکثر تا پایان سال 91 مدیریت می شوند و تفاهم نامه هایی برای اعمال مدیریت پسماندهای بیمارستانی برای سایر استان ها امضا شده است.

به گفته وی، در حال حاضر روزانه 400 تن پسماند بیمارستانی تولید می شود که 100 تن آن جزء پسماندهای ویژه بیمارستانی است.