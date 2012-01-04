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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۳۷

بابلی:

3400 جلد شناسنامه مکانیزه در اسلام آبادغرب صادر شد

3400 جلد شناسنامه مکانیزه در اسلام آبادغرب صادر شد

اسلام آبادغرب ـ خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان اسلام آبادغرب گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون 3451 جلد شناسنامه مکانیزه در شهرستان اسلام آباد غرب صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، صدرالله بابلی گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون 3451 مورد شناسنامه مکانیزه در این شهرستان صادر شده است.

فرماندار شهرستان اسلام آبادغرب افزود: در 9 ماهه اول سالجاری 1980 واقعه ولادت در سطح شهرستان داشته ایم که در مدت مشابه سال قبل از کاهش 107 موردی برخوردار بوده است.

بابلی تاکید کرد: وقوع وفات هم در 9ماهه سالجاری 605 مورد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از افزایش 80 مورد برخوردار بوده است.

فرماندار اسلام آبادغرب با اشاره به  آمار ازدواج و طلاق در این شهرستان گفت: در 9 ماهه سالجاری 200 مورد طلاق به ثبت رسیده که این رقم نسبت به مدت مشابه در سال قبل از کاهش 17 مورد برخوردار است.

بابلی در پایان افزود: میزان ازدواج در این شهرستان هم 1812 مورد بوده که نسبت به سال قبل از کاهش 12 موردی برخوردار بوده است.

کد مطلب 1501139

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