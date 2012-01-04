نقشه بهنگام 200هزار هکتار از اراضی خراسان رضوی تهیه شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی صبح چهارشنبه در هشتمین گردهمایی ملی زیرساخت و سامانه های داده های مکانی داشت: 60 هزار هکتار از این اراضی مربوط به نقاط شهری است.

صلاحی ادامه داد: استفاده از SDIاستانی به منظور جلوگیری از دوباره کاری ها و افزایش بهره وری سرمایه گذاری ها به منظور دستیابی به اهداف توسعه پایدار در جامعه، لازم و ضروری است که این موضوع و تهیه نقشه بهنگام خراسان رضوی به عنوان نخستین SDIاستانی از سال 88 آغاز شد.

وی با اشاره به اینکه 26 شهر استان دارای نقشه SDIهستند، گفت: تا پایان برنامه پنجم تمامی 70 شهر استان دارای نقشه بهنگام خواهند شد چرا که تولید بانک اطلاعات مکانی شهری استان یکی از پیش نیازهای اولیه رسیدن به یک SDIجامع است.

وی بیان کرد: با توجه به پیچیدگی های زندگی امروز و سرعت گردش امور، نیاز به تصمیم گیری های متنوع در زمینه های مختلف غیرقابل انکار است و اطلاعات به عنوان ابزاری برای تصیم گیری درست و هدایت ما به ساختن، توسعه و عمران کشور با صرف هزینه کمتر و سرعت بیشتر، نقش مهمی دارد.

استاندار خراسان رضوی افزود: گسترش اطلاعات باعث شد که امکان تمرکز آن در یک پایگاه زیرساختی داده های مکانی تحت عنوان SDIفراهم شود که برای تبادل اطلاعات بین متولیان و کاربران مختلف نقش مهم و حیاتی ایفا می کند.

صلاحی گفت: حتی در امور مرتبط با سرمایه گذاری بدون داشتن اطلاعات دقیق از مزیت های نسبی هر منطقه نمی توان سرمایه گذارای مطلوبی داشت و استفاده بهینه از این سرمایه گذاری کرد.

گفتنی است، این همایش با حضور بیش از 400 نفر از معاونان برنامه ریزی و عمرانی استانداری های کشور، مدیران کل آمار و اطلاعات و مسوولان سازمان نقشه برداری کشور در تالار اجتماعات هتل پردیسان مشهد برگزار شد.