سیامند رحمان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هنوز پس از گذشت دو هفته از بازی های پارالمپیک، اقوام و آشنایان به دیدارم می آیند و این موفقیت را به من تبریک می گویند. به همین خاطر هنوز نتوانسته ام تمریناتم را از سر بگیرم ضمن اینکه فکر می کنم برای آغاز تمرینات زود باشد. بهتر است بیشتر از این استراحت کنم.

دارنده مدال طلای پارالمپیک 2012 لندن ادامه داد: می خواهم در کتاب رکوردهای گینس نام خود را ثبت کنم. در حال حاضر رکورد بازی های پارالمپیک و جهان در دستان خودم است و وقت آن است که با حضور نمایندگان گینس، نام خود را به عنوان قوی‌ترین ورزشکار جهان به ثبت برسانم.

وی گفت: خیلی متاسف هستم که در لندن موفق نشدم بالای 300 کیلو وزنه بزنم و قول می دهم که در مسابقات بعدی و به ویژه پارالمپیک 2016 ریو دو ژانیرو بالای 300 وزنه بزنم. دنبال بهانه جویی نیستم اما اینجا هم می توانستم وزنه بزنم که وزنه‌بردار کره ای با اعتراضی که کرد باعث شد بدنم سرد شود. این وزنه بردار 15 دقیقه مسابقات را از جریان انداخت و بدنم سرد شد. من در تمرینات 315 کیلو گرم هم وزنه زده ام.

وزنه بردار دسته فوق سنگین پارالمپیکی ایران افزود: همه آنهایی که دیدند من چطور وزنه را بالای سر بردم پی به این موضوع بردند که می توانم از پس مهار وزنه 300 کیلویی برآیم. با این حال قول می دهم که در مسابقات و المپیک های بعدی بالای 300 وزنه بزنم و این ناکامی را جبران کنم.

رحمان در خصوص پیشنهاد باشگاه پرسپولیس گفت: آقای رویانیان شخصا با من تماس گرفت و در خصوص حضور در این باشگاه با من صحبت کرد. البته تا به الان همه چیز در حد حرف بوده و قراردای بسته نشده اما چنانچه این موضوع عملی شود از آن استقبال می کنم.

وی در خصوص عملکرد کاروان دلوار در بازی های پارالمپیک 2012 لندن گفت: عملکرد ایران با کسب عنوان یازدهمی در این بازی ها فوق العاده بود و امیدوارم در دوره بعدی این رقابت ها، مقام ما یک رقمی شود.

سیامند رحمان در پایان با گلایه از مسئولان وزارت ورزش گفت: ما برای کشور افتخارآفرینی می کنیم اما وعده هایی که به ما داده شده عملی نمی شود. ما هنوز پاداش موفقیت در بازی های جهانی امارات را دریافت نکرده ایم. ابتدا 80 سکه بود و بعد به 50 سکه تبدیل شد و همان را هم به ما نمی دهند. همچنین قرار بود مسئولان وزارت ورزش 10 میلیون تومان به عنوان پاداش به ما بدهند که هنوز وعده خود را عملی نکرده اند.