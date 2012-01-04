کیفرخواست ملک زاده صادر شد/ ماجرای وثیقه گذاشتن سند یک نهاد مشهور

به گزارش سرویس ویژه مهر روزنامه های کشور در صفحات خود به برخی اخبار، مصاحبه ها و مطالب ویژه ای اشاره کرده اند که مرور آنها می‌تواند برای مخاطبان جذابیت داشته باشد:

تفاوت کاندیدا نشدن و دعوت به عدم شرکت در انتخابات

روزنامه ملت ما در خبری که اشاره به صحبت های اخیر صادق زیبا کلام مبنی بر نظر آیت الله هاشمی رفسنجانی درباره انتخابات و تکذیب این سخنان از سوی دفتر آیت الله هاشمی دارد نوشته است: محمد هاشمی رفسنجانی رئیس دفتر آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت: نه تنها آیت الله هاشمی بلکه حتی اصلاح طلبان هم قصد عدم شرکت در انتخابات را ندارند. وی افزود: این که یک نفر در انتخابات کاندیدا نمی شود با این که دعوت کند به عدم شرکت در انتخابات بسیار متفاوت است. مثلا از خود من می پرسیدند که در انتخابات کاندیدا می شوم گفتم نه. همین مساله برای آقا محسن (هاشمی رفسنجانی) هم صدق می کند.

صدور کیفرخواست دبیر سابق شورای عالی ایرانیان خارج از کشور

ایران در خبر دیگری با اشاره به اینکه کیفرخواست محمدشریف ملک زاده دبیر سابق شورای عالی ایرانیان خارج از کشور صادر شده است نوشت: در متن کیفرخواست صادر شده، اتهام قابل توجهی که به ملک‌زاده وارد شده، واگذاری مبلغ 15 میلیون تومان به سفیر ایران در ونزوئلا جهت انجام برخی امور فرهنگی می‌باشد که در دوران مسئولیت وی در سازمان گردشگری اتفاق افتاده است.

دستجردی نماینده ویژه رئیس جمهور شد

روزنامه خرسان نیز در خبری نوشته است گفته می شود دولت با ابلاغ مصوبه ای به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام کرده است که از این پس اختیار هیات وزیران از محل قانون بودجه سال 90 برای تادیه مطالبات و تعهدات و همچنین تسویه یا تهاتر بدهی های وزات بهداشت تا سقف 2 هزار میلیادر تومان به خانم دستجردی تفویض شده و وی از این پس نماینده ویژه رئیس جمهور در پیگیری این موضوع خواهد بود.

ماجرای وثیقه گذاشتن سند یک نهاد مشهور برای یک زندانی



خراسان در خبر دیگری نوشته است گفته می شود مسئول یکی از شرکت های زیرمجموعه یک نهاد معروف با استفاده از اسناد در اختیار خود که متعلق به این شرکت بوده، اقدام به سپردن وثیقه و آزادی یک زندانی کرده بود. مسئولان این نهاد نیز بدون اطلاع از این موضوع، زمین یاد شده را به فروش گذاشته بودند غافل از اینکه پس از خودداری کردن این زندانی از بازگشت به زندان، سند ضبط شده است. حال خریداران زمین در حال طرح شکایت از این نهاد و مسئولان این مجموعه همچنان در حال پیدا کردن آن مسئول متخلف هستند.

انتقاد از نخریدن کتابخانه شخصی جرج جرداق

روزنامه جام جم نیز در خبری انتقاد محمدرضا زائری از نخریدن کتابخانه شخصی جورج جرداق توسط نهادهای مربوطه را منتشر کرد و به نقل از این نویسنده و فعال فرهنگی نوشت:به نظر می رسد هچ کس به طور جدی پیگیر این موضوع نیست. تنها کتابخانه ملی دنبال این قضیه نبود بلکه شهرداری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نهادهای دیگر هم اعلام آمادگی کرده بودند که این کتابخانه را بخرند اما تا جایی که من اطلاع دارم هیچ نهادی اقدامی نکرده است. او در پاسخ به این سوال که یعنی خرید کتابخانه جورج جرداق منتفی شده است گفت که فکر نمی کنم به جایی رسیده باشد. البته اگر هنوز کتابخانه جرج جورداق موجود باشد و دلالان آن را نخریده باشند.

راز گشایی شجونی از دشمنی با آیت الله جنتی

روزنامه تهران امروز نیز صحبت های حجت الاسلام جعفر شجونی را منتشر کرده که گفته است: چرا دشمن چشم دیدن آیت الله جنتی را ندارد؟ به خاطر آنکه وی ارادت خود به امام و رهبری را به اثبات رسانده و نشان داد که تسلیم هیچ گروه و جریانی نمی شود از این رو دشمنان داخلی و خارجی چشم دیدن دبیر شورای نگهبان را ندارند.

تحلیل شریعتمداری از افزایش ناگهانی قیمت دلار

حسین شریعتمداری در یادداشتی با اشاره به اینکه بازخورد سریع یا حباب یکی از شگردهای عملیات روانی است به افزاش بی رویه ارزش دلار بعد از امضای تحریم بانک مرکزی اشاره کرده و نوشته است: افزایش بی رویه ارزش دلار و برخی دیگر از «ارز»های اروپایی، در راستای بهره گیری ستون پنجم دشمن از شگرد «بازخورد سریع» یا «حباب» قابل ارزیابی است.این افزایش ناگهانی در حالی پدید آمده و شکل گرفت که اوباما و بسیاری دیگر از سران اروپایی و اقتصاددانان غرب، تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را «ناکارآمد» و تنها در چارچوب یک تهدید ارزیابی می کردند. مدیرمسئول روزنامه کیهان نوشته است: طرح تحریم بانک مرکزی ایران آنگونه که اشاره شد و روزنامه آمریکایی یو.اس.ای تودی نیز با ارائه مستندات قابل توجهی بر آن تاکید ورزیده است، قبل از آن که ظرفیت اجرایی داشته باشد، یک تهدید است، ضمن آن که زمان عملیاتی شدن آن را به 6 ماه بعد موکول کرده اند و این فاصله 6 ماهه به اعتراف برخی از اقتصاددانان آمریکایی و اروپایی - به تحلیل های نیویورکر، دی میل، واشنگتن پست و... مراجعه شود- از آن روی است که طرح یاد شده در عمل قابل اجرا نیست.