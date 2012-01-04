عباسی: اشکال خاصی در مجمع فدراسیون فوتبال احساس نکردم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان روز چهارشنبه در حاشیه هیئت دولت در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر این که نظر شما درباره اشکالاتی که به تشکیل مجمع فدراسیون فوتبال وارد میکنند، چیست، گفته میشود ترکیب این مجمع خلاف آییننامه فیفا است، گفت: فدراسیون فوتبال نیز مانند باقی فدراسیونها مجمعی دارد که خوشبختانه من هم در آن حاضر بودم و اشکال خاصی احساس نکردم.
وی افزود: ما قواعد خودمان را داریم ضمن اینکه مواضع بینالمللی را هم رعایت میکنیم و هماهنگ هستیم.
عباسی گفت: بهتر است دیگران را از مجامع بینالمللی نترسانیم و مسایل داخلی خود را به بیرون نکشیم. من مشکل خاصی به لحاظ آییننامهای در مجمع فدراسیون فوتبال ندیدم.
وی در خصوص اهدای جوایز به قهرمانان ملی نیز گفت: هم اکنون طبق آیین نامه این کار انجام میشود البته قرار بود که هدایای ویژهای به قهرمانانی که در جهان درخشیدهاند علاوه بر هدایای در نظر گرفته شده در آیین نامه اهدا شود که انشاءالله در ایام نزدیک این هدایا به آنها داده خواهد شد.
عباسی درباره اتمام دوره ریاست برخی فدراسیونها و عدم تعیین رئیس جدید نیز که سئوال یکی از خبرنگاران بود، گفت: از زمان تشکیل وزارت ورزش تغییر روسای فدراسیونهایی که دوره آنها به اتمام رسیده برنامه کاری ماست اما چون باید طبق ضوابط قانونی ثبت نامها انجام شود این کار در حال انجام است.
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