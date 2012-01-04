سمینار "مدیریت تولید میوه های گرمسیری" در پردیس کشاورزی کرج برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنرانی علمی با عنوان مدیریت تولید میوه های گرمسیری (انبه) با حضور کارشناسان در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه برگزار شد.

این سخنرانی با همکاری انجمن و بخشهای ذیربط برگزار شده است و علاقمندان امر مدیریت تولید میوه های گرمسیری نیز در این مراسم حضور داشته اند.

سخنرانی یادشده توسط گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز و با همکاری قطب علمی درختان میوه و انجمن علوم باغبانی ایران برگزار شده است.

سخنرانی علمی با عنوان مدیریت تولید میوه های گرمسیری (انبه) در یکی از تالارهای پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران به نام تالار عدل برگزار شد.

سخنران این مراسم پروفسور امان الله مالک استاد دانشگاه کشاورزی فیصل آباد پاکستان بود و وی در خصوص امور مربوط به مدیریت تولید میوه های گرمسیری، مطالبی را ارائه کرد.

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران از مهمترین مراکز آموزشی و تحقیقاتی مرتبط با کشاورزی و منابع طبیعی در کشور است و در کرج استقرار دارد.