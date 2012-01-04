  1. استانها
  2. البرز
۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۵۸

سمینار "مدیریت تولید میوه های گرمسیری" در پردیس کشاورزی کرج برگزار شد

سمینار "مدیریت تولید میوه های گرمسیری" در پردیس کشاورزی کرج برگزار شد

کرج - خبرگزاری مهر: سمیناری با عنوان "مدیریت تولید میوه های گرمسیری (انبه)" در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران که در کرج مستقر است، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنرانی علمی با عنوان مدیریت تولید میوه های گرمسیری (انبه) با حضور کارشناسان در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه برگزار شد.

این سخنرانی با همکاری انجمن و بخشهای ذیربط برگزار شده است و علاقمندان امر مدیریت تولید میوه های گرمسیری نیز در این مراسم حضور داشته اند.

سخنرانی یادشده توسط گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز و با همکاری قطب علمی درختان میوه و انجمن علوم باغبانی ایران برگزار شده است.

سخنرانی علمی با عنوان مدیریت تولید میوه های گرمسیری (انبه) در یکی از تالارهای پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران به نام تالار عدل برگزار شد.

سخنران این مراسم پروفسور امان الله مالک استاد دانشگاه کشاورزی فیصل آباد پاکستان بود و وی در خصوص امور مربوط به مدیریت تولید میوه های گرمسیری، مطالبی را ارائه کرد.

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران از مهمترین مراکز آموزشی و تحقیقاتی مرتبط با کشاورزی و منابع طبیعی در کشور است و در کرج استقرار دارد.

کد مطلب 1501150

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها