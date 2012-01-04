توحیدی: بر اساسنامه فعلی اصرار داریم

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مطبوعاتی مدیرعامل خانه سینما محمدمهدی عسگرپور به همراه فرهاد توحیدی رئیس هیات مدیره و اعضا صبح امروز با حضور خبرنگاران در تالار سیف‌الله داد خانه سینما برگزار شد.

در ابتدای این نشست فرهاد توحیدی رئیس هیئت مدیره خانه سینما گفت: خیلی متاسفیم که امروز بابت این موضوع کنار هم جمع شدیم در صورتی که در شرایط فعلی کشور ما نیاز به آرامش دارد. سینما در آستانه جشنواره فجر است و نیازمند همین آرامش است و باید همه حواس‌ها به توجه جشنواره فجر باشد.

وی افزود: باز هم متاسفیم به خاطر التهاب‌آفرینی‌ها و ناچاریم امروز به پاره‌ای از ابهامات که درباره خانه سینما مطرح شده توضیح دهیم. همانطور که در جریان هستیم دبیر جشنواره مدتی پیش به دیدار اعضای صنوف سینمایی آمدند و تمامی اصناف از ایشان استقبال کردند. با دلگرمی با یکدیگر صحبت کردیم و تا امروز نیز رابطه ما با ایشان خوب است. مطمئن باشید هر جا اصناف با صداقت روبرو شوند پاسخ آنها آغوش باز است.

توحیدی در ادامه با اشاره به صحبت‌های چند نفر از اعضای هیات مدیره خانه سینما عنوان کرد: برخی از دوستان می‌گویند پنج نفر در هیات مدیره خانه سینما هستند که نمی‌خواهند اوضاع خوب شود و اگر این افراد نباشند اوضاع درست می‌شود. همین افراد می‌گویند در اساس‌نامه خانه سینما دست برده شده‌است. در صورتیکه همه ما می‌دانیم نظام اصناف سینمایی از پایین به بالا است.

وی ادامه داد: مطمئن باشید با این نظامی که بر اصناف حاکم است چهار یا پنج نفر در هیات مدیره خود به خود نمی‌آیند تا اداره امور را به دست بگیرند و بعد حتی مدیرعامل انتخاب کنند. شورای مرکزی حاصل مجامع عمومی که از دل این شورای مرکزی نمایندگان اصناف انتخاب می‌شود و پس از آن هیئت مدیره و با جلسه آنها مدیرعامل انتخاب می‌شود.

توحیدی تاکید کرد: هر وقت اصناف احساس کنند که نماینده‌آنها در هیئت مدیره لایق نیستند می‌توانند آنها را تغییر دهند. حضور بازرس و یا در جلسات مجمع عمومی فوق‌العاده ما مدام در معرض نقد و دیده‌بانی صنوف هستیم. آخرین مجمع عمومی خانه سینما همین ماه تشکیل شد و یک بار دیگر در آن مکان گزارش عملکرد و مالی تصویب شد. مطمئن باشید کسی این دوستان در اصناف را مجبور نکرده که کنار هیئت مدیره بایستند.

وی افزود: آحاد صنوف تعارفی با کسی ندارند بعضی از دوستان می‌گویند اینها به قدرت چسبیده‌اند چند شب پیش یکی از اعضای شورایعالی سینما به دیدار هیات مدیره آمد و پیشنهاد مصالحه داد ما نیز عنوان کردیم آماده هر نوع گفتگویی هستیم. از ایشان خواستیم پیشنهادی برای شرایط فعلی ارائه کنند. وی معتقد بود باید هیات مدیره فعلی خانه سینما استعفا دهد.

رئیس هیات مدیره خانه سینما ادامه داد: ما در ارتباط با پیشنهاد ایشان عنوان کردیم که کاملا آمادگی استعفا را داریم اما باید مجمع عمومی برای انتخاب هیات مدیره جدید بر اساس اساسنامه فعلی تشکیل شود. ایشان استقبال کردند و تاکید داشتند که قطعا موضوع حل می‌شود و تفاهمنامه به امضا می‌رسد.

توحیدی با اشاره به شکایت وزارت ارشاد از خانه سینما گفت: ما دوستان را تشویق کردیم از خانه سینما شکایت کنند چون توصل به قوه مقننه ادعاهای متعددی که می‌توانند فله‌ای اعلام شوند را محدود می‌کنند، آنها این کار را انجام دادند ما نیز آماده دفاع در همین دادگاه هستیم که قرار است روز 21 دی ما برگزار شود.

وی در ارتباط با تغییرات اساسنامه توضیح داد این اساسنامه حاصل تلاش این هیات مدیره و حتی دوره قبلی ما نیست. ما در تغییرات آن کوچکترین نقشی نداشتیم این تغییرات توسط هیاتی که منتخب اصناف در دوره دهم بودند انجام گرفته و حتی به ثبت رسیده است. استدلال ما این است که این موسسه که مراحل قانونی پشت سر گذاشته است نمی‌تواند منحل شود و این انحلال فقط با حکم قضایی صورت می‌گیرد. یک اداره فرعی در یکی از طبقات ارشاد نمی‌تواند دستور انحلال صادر کند.

توحیدی افزود: ما در دادگاه آماده هستیم یک‌بار برای همیشه این موضوع حل شود. یک سوء‌تفاهم صورت گرفته است. تغییراتی که اساسنامه که در سال 87 انجام شده است عبارتند از: حذف تصویب اساسنامه در فرهنگ عمومی و حذف ناظر مالی ارشاد در گذشته چک های خانه سینما دو امضا داشت یکی توسط خانه سینما و دیگری توسط ارشاد صورت می‌گرفت اگر قرار بود از خانه سینما منابع دیگر مالی را جذب کنند و آنها پولی را به حساب خانه سینما می‌ریختند باید برای برداشت از همین منبع به ارشاد می‌رفتند و التماس می کردند تا آنها پای این چک و حساب‌های مالی را امضا کنند.

وی عنوان کرد: قانون اساسی یک کشور هم در معرض نقد است و یک زمانی ممکن است اصلاح شود. تغییرات اساسنامه همین دو بند است که عنوان کردم. اما در صدر اساسنامه خانه سینما عنوان شده موسسه‌ای مستقل و غیردولتی. این چه موسسه غیردولتی مستقلی است که شخصی باید خارج از موسسه پای چک‌های آن را امضا کند؟

رئیس هیات مدیره خانه سینما در ادامه توضیح داد: روند کار ما مشخص است و ما مدام درباره آن اطلاع رسانی می کنیم آنها در کار ما به شکل های مختلف در طی این سالهای اخیر از قبیل حصر اقتصادی، دادن نامه‌های مختلف قصد اختلال ایجاد کردن داشتند پرده آخر برگزاری دادگاه بود که ما هم موافقت کردیم تا یک بار این اختلاف عقیده در اساسنامه خانه سینما در مرجع قضایی بررسی شود.

توحیدی تاکید کرد: ما مقید به هر عمل قانونی هستیم حتی اگر به زیان ما باشد ما قانون را تمکین می کنیم. دادخواست ارشاد بر این اساس است که اساسنامه سال 87 باید غیر قانونی اعلام شود ثبت شرکت‌ها، ابطال خانه سینما اعلام کند و خانه سینما به اساسنامه قانونی برگردد. جالب است اساسنامه قانونی با مهر ارشاد همان اساسنامه سال 83 خانه سینماست. مصوبه سال 83 مصوبه شورای فرهنگ عمومی را ندارند.

وی افزود: اصلاح اساسنامه فعلی از معاونت سینمایی مطرح شد و ما نیز آن را پذیرفته ایم. جالب است آنچه در معاونت سینمایی قانونی بوده حالا در دوره دیگر غیرقانونی است. ما کاملا آماده هستیم تا به دادگاه برویم. چرا قبل از اجرای قانون یک اداره کوچک در ارشاد حکم دستور انحلال را نوشته اند و آن را به خانه سینما فرستاده اند. باور کنید با این فشارها نمی توان اصناف را زیر یک پرچم جمع کرد با بخشنامه نمی شود ذهن ها را تسخیر کرد. می شود خانه سینما را فتح کرد آیا در این زمین سوخته اصناف حضور پیدا می کنند؟

توحیدی ادامه داد: آیا ما به اصناف گفتیم به جلسه معاونت سینمایی نروند؟ اداره کردن یک موسسه با دست خالی در یک سال و نیم اخیر کار راحتی نبود. ما با حامی مالی این کار را انجام دادیم ولی آنها از هر طرف به این حامی مالی ما فشار آوردند تا شخص توبه کار شود. باز هم تاکید می‌کنم ما به قانون تمکین می‌کنیم ولی در مقابل هر بی‌قانونی محکم می‌ایستیم.

وی با اشاره به جلسه امروز اصناف عنوان کرد: امروز اصناف در خانه سینما دور هم جمع می‌شوند و نظرات خود را مطرح می‌کنند از روز گذشته سیل تلفن‌ها و مصاحبه‌ها شروع شده‌است و نظرات بزرگان نیز مشخص است ما طالب آرامش در فضای سینمایی کشور هستیم کار ما تنظیم روابط در فضای کار و حرفه است. خانه سینما محلی برای موضع‌گیری سیاسی نیست. اینکه می‌گویند اعضایی از ریش‌سفیدها بیایند و اموال اصناف خانه سینما را در دست بگیرند ما این کار را انجام نمی‌دهیم. اصناف هیات مدیره‌ای را می پذیرد که از دل مجمع عمومی آمده باشد.

وی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره حذف شرط التزام اعضای هیات مدیره به قانون اساسی جمهوری اسلامی گفت: تمام اعضایی که در صنوف وارد می شوند ملزم به امضای این بند هستند و از آنجا که اعضای هیات مدیره نیز از صنوف برگزیده می شوند همه ما ملزم به رعایت این موضوع هستیم حتی اگر در اساسنامه نباشد.

ادامه دارد...