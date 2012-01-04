19 کتاب در دانشگاه آزاد واحد بروجرد منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جعفر مهدیان در مراسم تجلیل از تلاشگران عرصه پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد اظهار داشت: در حال حاضر شاهد رشد چشمگیر فعالیتهای علمی و پژوهشی در سطح کشور هستیم.

وی تصریح کرد: در سال 2010 بالغ بر 17 هزار مقاله علمی توسط دانشمندان ایرانی در پایگاههای بین المللی ارائه شده است.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد ادامه داد: امیدواریم در عرصه پژوهش هر چه به افق سند چشم انداز نزدیک تر می شویم بتوانیم گوی سبقت را در زمینه رشد فعالیتهای علمی از دیگر کشورها برباییم.

مهدیان افزود: سهم دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد در بین دیگر دانشگاهها در حوزه پژوهش قابل توجه است و بسترهای علمی خوبی در این دانشگاه فراهم شده است.

وی با اشاره به پیگیریهای این دانشگاه در حوزه پژوهشی، بیان داشت: 5 درصد از درآمدهای دانشگاه آزاد اسلامی باید صرف فعالیتهای علمی و پژوهشی شود.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد با ارائه گزارش عملکرد این دانشگاه در شش ماهه اول سالجاری در زمینه پژوهش عنوان کرد: در شش ماهه اول امسال 28 طرح پژوهشی در این دانشگاه به تصویب رسیده است.

مهدیان ادامه داد: همچنین در این مدت پژوهشگران این دانشگاه 26 مقاله "آی اس آی" ارائه کرده اند.

وی افزود: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد در شش ماهه اول 90 توانست تعداد 19 کتاب را منتشر کند.

بنابر این گزارش در پایان این مراسم از 40 نفر تلاشگر عرصه پژوهش در مقاطع استادی، دانشجویی و کارمندی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد تجلیل به عمل آمد.