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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۲۲

صبح چهارشنبه/

سقوط اتوبوس از گردنه اسدآباد 22کشته و زخمی بر جای گذاشت

سقوط اتوبوس از گردنه اسدآباد 22کشته و زخمی بر جای گذاشت

همدان - خبرگزاری مهر: صبح چهارشنبه سقوط و واژگونی یک دستگاه اتوبوس به دره‌ای در گردنه اسدآباد، هشت نفر کشته و 14 نفر مجروح برجای گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، یک دستگاه اتوبوس که از مسیر تنکابن به کرمانشاه در حال حرکت بود، ساعت 7:10 صبح امروز، چهارشنبه در گردنه اسدآباد واژگون شد و به داخل دره سقوط کرد.

در همین خصوص مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان همدان گفت: در پی اعلام خبر واژگونی و سقوط این اتوبوس، بلافاصله هشت دستگاه آمبولانس از مرکز فوریت‌های پزشکی در محله حادثه حاضر شدند.

عباس اولیاسمیع افزود: پنج دستگاه از این آمبولانس‌ها از شهرستان اسدآباد، یک دستگاه از تویسرکان، یک دستگاه از بهار و یک دستگاه از کنگاور و کرمانشاه به محل اعزام شد.

وی ادامه داد: با حضور نیروهای فوریت‌های پزشکی و انجام اقدامات اولیه از جمله کنترل خونریزی و سرم تراپی، مصدومان حادثه به بیمارستان منتقل شدند.

عباس اولیاسمیع افزود: 10 نفر از مصدومان این حادثه به بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) و بیمارستان قائم اسدآباد و سه نفر از آنان از طریق امداد هوایی به بیمارستان بعثت همدان منتقل شدند.

جانشین فرمانده پلیس راه استان همدان نیز در خصوص سقوط یک دستگاه اتوبوس در گردنه اسدآباد و کشته شدن هشت نفر خبرداد.

سرهنگ مهدی شاکری افزود: این اتوبوس از تنکابن به سمت کرمانشاه در حرکت بود که به علت تخطی راننده از سرعت مطمئنه به دره سقوط کرد.

وی عنوان کرد: در این حادثه 14 مسافر دیگر مجروح شدند و یکی از راننده های اتوبوس کشته و دیگری مجروح شده اما شاگرد راننده سالم است.

سرهنگ شاکری اضافه کرد: در این حادثه مقصر اصلی راننده بوده است.

کد مطلب 1501157

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