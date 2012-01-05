به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته شاهد اخبار و رویدادهای مختلفی در حوزه بهزیستی و تامین اجتماعی بودیم که چکیده ای از مهمترین آنها را مرور می کنیم.

در آغاز هفته جاری مدیرعامل سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح با برگزاری نشست خبری از ابهامات قانونی و عدم اختصاص اعتبار برای اجرای قانون پرداخت 100 درصد هزینه درمان ایثارگران و خانواده های آنان خبر داد.

سردار سرتیپ دوم دکتر فرشاد نجفی پور عنوان کرد که با این قانون بنیاد جانبازان ازارایه خدمات درمانی این افراد سرباز زده و آنها را به خدمات درمانی نیروهای مسلح ارجاع می‌دهد.

به گفته وی، به منظور رفع ابهامات قانونی با معاونت راهبردی ریاست جمهوری صحبت و قرار شده آیین نامه اجرایی جدیدی برای آن تنظیم شود به طوری که تمامی ابهامات موجود برطرف و در بودجه سال آینده نیز منابعی برای اجرا شدن این قانون در نظر گرفته شود.

راه اندازی کلینیک دیابت

وی همچنین اعلام کرد که به منظور پیگیری و درمان بیماری دیابت کلینیک‌های دیابت در استان‌های مختلف راه اندازی خواهد شد به طوری که قصد داریم 100 کلینیک در این خصوص راه اندازی کنیم که در حال حاضر دو کلینیک در نیاوران و بیمارستان 502 خیابان طالقانی فعالیت می کنند.

ارائه خدمات تامین اجتماعی در دفاتر پیشخوان دولت

همچنین در این هفته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز در همایش سراسری کارگزاریها گفت استانداردهای لازم به دفاتر پیشخوان دولت و کارگزاریها ابلاغ شده تا بتوانند خدمات خود را به سایر سازمانها هم ارائه دهند و حجم عملیاتی آنان گسترده تر شود.

دکتر رحمت الله حافظی عنوان کرد که درآمد سازمان تامین اجتماعی در شهریور ماه امسال 1498 میلیارد تومان بوده است و این درآمد با توجه به فضای اقتصادی کشور معنی دار است این درحالی است میانگین وصول ماهیانه در 6 ماه نخست سال گذشته 980 میلیارد تومان بود در حالی که هزینه ماهیانه سازمان 1400 میلیارد تومان بوده است.

پرداخت 200 هزار مورد غرامت ایام بیماری در 6 ماه

سازمان تامین اجتماعی در این هفته اعلام کرد که در 6 ‌ماهه نخست سال‌جاری 228 هزار و 968 مورد غرامت دستمزد ایام بیماری بابت حوادث ناشی از کار و غیرناشی از کار به بیمه‌شدگان سازمان پرداخت شده است.

براساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تأمین‌اجتماعی، بیمه‌شدگان این سازمان در 6 ماهه نخست سال‌جاری، 205 هزار و 81 مورد کمک هزینه وسایل پزشکی، 47 هزار و 606 مورد کمک هزینه ازدواج، 45 هزار و 525 مورد کمک هزینه بارداری دریافت کرده‌اند.

ابهام در محاسبه افزایش مستمری سال آینده بازنشستگان

اما در آستانه تدوین لایحه بودجه دستگاههای مختلف قشر بازنشسته بیش از افراد دیگر در انتظار افزایش حقوق و مستمری خود در سال آینده هستند بطوریکه خواستار رعایت ماده 96 قانون تامین اجتماعی و محاسبه حقوق خود براساس نرخ تورم شده‌اند.

همچنین بدلیل اینکه سال گذشته مجلس افزایش حقوق بازنشستگان را برعهده دولت گذاشته بود به همین دلیل باید امسال منتظر ماند که افزایش حقوق این افراد از سوی مجلس خواهد بود و یا دولت.

مستمری معلولان هنوز 40 هزار تومان است

این هفته رئیس هیئت مدیره جامعه معلولان ایران با انتقاد از مستمری اندک معلولان گفت: براساس قانون، مستمری مددجویان بهزیستی باید معادل یک سوم حداقل حقوق کارگران باشد این درحالی است که تاکنون این قانون اجرایی نشده و معلولان مستمری ناچیز 40 هزار تومانی دریافت می‌کنند.

علی همت محمودنژاد عنوان کرد در حال حاضر مستمری معلولان به هیچ عنوان پاسخگوی نیازهای آنان نیست، مستمری معلولان و مددجویان براساس قانون برنامه چهارم توسعه باید افزایش پیدا می کرد درحالیکه اینگونه نشد و طی پنج سال گذشته حقوق آنان از افزایش بسیار اندکی برخوردار بود.

به گفته وی، سال گذشته مستمری مددجویان 32 هزار تومان بود که با هشت هزار تومان افزایش به 40 هزار تومان رسید.

راه اندازی 277 پایگاه سلامت روان



راه اندازی و فعالیت 277 پایگاه سلامت روان در استانهای مختلف کشور از دیگر اخبار مهمی بود که در معاون پیشگیری از آسیبهای اجتماعی سازمان بهزیستی از آن خبر داد.



دکتر فرهاد اقطار عنوان کرد که پایگاههای سلامت روان توسط جمعیت همیار یاران در شهرهای مختلف ایجاد می شود و دراین پایگاهها نیروهایی را در زمینه های مختلف مانند آسیب های نوپدید در جامعه آموزش می دهیم.

وی با اشاره به اینکه این طرح در سال آینده نیز با جدیت دنبال خواهد شد، تاکید کرد براساس برنامه ریزیهای مختلف و براساس نیاز استانها پایگاههای سلامت روان ایجاد می شود.

آموزش مهارت زندگی به 10 میلیون ایرانی



رئیس سازمان بهزیستی نیز در این هفته در همایش ملی بازتوانی در حوادث طبیعی خبر داد که که سال گذشته به بیش از 10 میلیون نفر در مدارس، دانشگاه‌ها و محیط‌های کاری آموزش مهارت زندگی داده‌ایم که یکی از محورهای آن مهارت در هنگام استرس و بحران بوده است.



همایون هاشمی گفت که بازگرداندن فرد آسیب دیده به سمتی که بتواند دوباره زندگی کند از برنامه‌های مهم سازمان بهزیستی است.



کاهش تا 50 درصدی طلاق در مراکز مداخله در بحران



اما در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم سرپرست دفتر مداخله و بازتوانی سازمان بهزیستی از کاهش تا 50 درصدی طلاق در مراکز مداخله دربحران خبر داد و عنوان کرد که براساس برنامه ریزیهای انجام شده در صورت اختصاص بودجه، سال آینده تعداد مراکز مداخله در بحران سازمان در استانهای مختلف افزایش پیدا می کند.

دکتر مسعود فرید گفت در حال حاضر 148مرکز مداخله در بحران به منظور کاهش آمار طلاق در میان خانواده در تمامی استانهای کشور وجود دارد.