2600 صنعتگر صنایع دستی همدان مشغول به کار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهجت عباسی افزود: بیشترین اشتغال ایجاد شده برای رشته های مصنوعات چوبی و به خصوص منبت بوده که در این مدت برای یک هزار و 125 صنعتگر اشتغال ایجاد کرده است.

وی اضافه کرد: پس از منبت، سفال با 347 نفر، چرم با 238 نفر و رودوزی های سنتی با 140 نفر بیشترین اشتغال ایجاده در رشته های صنایع دستی استان همدان را به خود اختصاص داده اند.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان همچنین گفت: در سال جاری سه هزار و 580 نفر از صنعتگران صنایع دستی استان همدان زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفتند.

عباسی اضافه کرد: در راستای گسترش چتر حمایتی از صاحبان حرفه های صنایع دستی و کارگران مربوطه، پنج هزار و 240 نفر به سازمان فنی و حرفه ای استان همدان معرفی شده اند.

وی ادامه داد: تاکنون برای چهار هزار و 210 نفر از معرفی شدگان، کارت مهارت فنی صادر شده و سه هزار و 580 نفر نیز برای دریافت خدمات بیمه به تامین اجتماعی استان معرفی شدند.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان اضافه کرد: سفال و سرامیک، چرم، مرواربافی، مصنوعات چوبی و فلزی ، سنگ تراشی، فرش، گلیم و گبه از مهمترین رشته های صنایع دستی استان همدان است.