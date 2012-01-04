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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۱۶

سرمدی:

جشنواره استانی خوشنویسی در اسدآباد برگزار می شود

جشنواره استانی خوشنویسی در اسدآباد برگزار می شود

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس انجمن خوشنویسان استان همدان گفت: جشنواره استانی خوشنویسی 20 اسفند ماه سالجاری در شهرستان اسدآباد برگزار می شود.

عطاالله سرمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برگزاری این جشنواره فرصت مناسبی را برای حضور خوشنویسان استان در کنار یکدیگر و معرفی آثار فراهم می کند.

سرمدی افزود: این جشنواره در رشته های نستعلیق، ثلث، نسخ و شکسته در دو بخش نمایشگاهی و کارگاهی برگزار می شود.

رئیس انجمن خوشنویسان استان همدان عنوان کرد: بخش نمایشگاهی جشنواره به هنرمندان پیشکسوت بالای 40 سال و بخش کارگاهی جشنواره به هنرمندان با سن کمتر از 40 سال اختصاص دارد.

سرمدی اضافه کرد: موضوع آثار در بخش نمایشگاهی آزاد و در بخش کارگاهی کلمات قصار حضرت علی(ع) در نهج البلاغه و دو بیتی های باباطاهر است.

وی گفت: این رشته هنری در استان همدان دارای هنرمندان ماهر و کارآزموده ای است که برای معرفی آثار خود نیاز به حمایت مسئولان دارند

رئیس انجمن خوشنویسان استان همدان یادآور شد: هنرمندان علاقمند به شرکت در این جشنواره باید با ارسال حداقل دو اثر و حداکثر سه اثر تا 20 دی ماه در یکی از بخش های جشنواره شرکت کنند.

سرمدی افزود: متقاضیان باید برای تکمیل فرم ثبت نام جشنواره و کسب اطلاعات بیشتر به یکی از ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان محل زندگی خود مراجعه کنند.

کد مطلب 1501161

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