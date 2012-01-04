برداشت های نادرست مردم مانع از پرداخت عوارض نوسازی در مشهد است

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس شیر محمدی اظهار داشت: بسیاری از مردم به تصور اینکه منظور از عوارض نوسازی، هزینه نوسازی منازل شخصی آنهاست از پرداخت عوارض امتناع کرده و مدعی هستند که نوسازی برای منازلشان انجام نداده اند که بابت آن عوارضی پرداخت کنند، از این رو مردم باید توجیه شوند که بابت چه خدماتی ملزم به پرداخت عوارض هستند.

وی ادامه داد: عوارض در واقع بابت استفاده از امکانات و تسهیلات شهری از جمله فضای سبز، حمل و نقل، زیباسازی شهر است.

شیرمحمدی با اشاره به مبالغ عوارض شهروندان افزود: بحث مبلغ عوارض به استناد مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد و شهرداری و شورای اسلامی شهر در عدد عوارض دخل و تصرفی ندارند و شورای شهر تنها مسئول نظارت بر این امر است.

رئیس شورای شهر مشهد تصریح کرد: در بعضی از کشورهای پیشرفته ملک افرادی که از پرداخت عوارض امتناع می کنند به حراج گذشته می شود و براین اساس مردم جرات پرداخت نکردن عوارض را ندارند.

وی افزود: بنابراین در کشور ما نیز باید ضمانت اجرایی برای این کار در نظر گرفته شود تا تمام کسانی که در شهر زندگی می کنند ملزم به پرداخت عوارض شوند.