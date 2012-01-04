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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۱۵

خالوندی:

92 نفر از مبلغات در اسلام آباد غرب ساماندهی شدند

92 نفر از مبلغات در اسلام آباد غرب ساماندهی شدند

اسلام آبادغرب - خبرگزاری مهر: کارشناس اعزام مبلغ اداره تبلیغات اسلامی اسلام آباد غرب گفت: با برنامه ریزی اداره تبلیغات اسلامی اسلام آبادغرب 92 نفر از مبلغات فارغ التحصیل حوزوی سطح 2 این شهرستان شناسایی و ساماندهی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خالوندی گفت: اداره تبلیغات اسلامی اسلام آبادغرب ‌در راستای شناسایی و ساماندهی مبلغات با فراخوانی از همه مبلغات به منظور مقابله با تهاجمات فرهنگی و خرافات رایج در جامعه و کاهش آسیبها وانحرافات، طرح شناسایی و سازماندهی اجراء کرده است.

کارشناس اعزام مبلغ اداره تبلیغات اسلامی اسلام آبادغرب افزود: پس از شناسایی و تکمیل پرونده تبلیغی در این طرح با برگزاری آزمون رتبه بندی ششگانه از منابع قرآن، احکام عمومی، احکام بانوان، اطلاعات عمومی، مصاحبه، نماز، فن سخنوری و مرثیه از آنان آزمون به عمل خواهد آمد.

خالوندی تصریح کرد: تا به حال با همکاری امور بانوان تبلیغات اسلامی کرمانشاه بیش از 40 نفر از مبلغات باشرکت در آزمون شش مرحله ای و تحویل مدارک مورد نیاز و تکمیل پرسشنامه، شناسایی و برای آنها پرونده تبلیغی با رتبه تبلیغی تکمیل شده است.

وی در پایان گفت: برای مابقی نفرات به زودی با هماهنگی امور بانوان استان و با ارائه مدارک مورد نیاز و فرخوانان از آنان پرونده تبلیغی تشکیل داده خواهد شد.

کد مطلب 1501163

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