جابجایی کهریزک یک شوخی است

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد پورسخا در هشتمین کارگروه ملی مدیریت پسماند در جمع خبرنگاران و در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص جابجایی محل دفن زباله کهریزک، گفت: چنین طرحی به هیچ وجه امکان پذیر نیست، تنها با اتفاقاتی که در سالهای اخیر در حال شکل گیری است و همچنین برنامه های مدیریتی که به زودی در این منطقه اعمال می شود، می توان پسماندهای این منطقه را ساماندهی کرد.

به گفته وی، سازمان محیط زیست به هیچ عنوان، مطرح کردن چنین طرح هایی را منطقی نمی داند، اما با ایجاد یک سایت جدید در شرق تهران، برای زباله های مناطق شهری پایتخت موافق هستیم و جای این سایت در حال حاضر مشخص شده است.

پورسخا اظهار داشت: مدیریت پسماند در کهریزک شامل اقداماتی از قبیل استفاده از زباله سوزها، تبدیل زباله به کمپوست و برنامه های بازیافتی است که سازمان محیط زیست، بعد از این سخت گیری بیشتری نسبت به این اقدامات خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه طرح جامع مدیریت پسماند، پس از 7 ماه کار مستمر در ابتدای سال 90 ابلاغ شد، افزود: جلسات مداوم کارگروه تخصصی مدیریت پسماند در سازمان محیط زیست برگزار می شود و برنامه های عملیاتی و نقشه های راه قابل اجرا، برای سایر استان ها و شهرستان ها در این جلسات مدون می شوند.

مدیر کل دفتر آب و خاک و سازمان محیط زیست با اشاره به اینکه کارگروه های تخصصی مدیریت پسماندها در کنار کارگروه ملی مدیریت پسماند آغاز به کار می کند، افزود: امروز برای نخستین بار سازمان محیط زیست با همکاری وزارت کشور، بر اساس یک برنامه مدون متناسب با برنامه پنج ساله پنجم طرح جامع مدیریت پسماندهای خانگی را تصویب کرد و بودجه های لازم برای آن را پیش بینی کرد.

به گفته پورسخا، در برنامه اولیه 280 میلیارد تومان برای مدیریت پسماندها در سال 91 بودجه پیش بینی شده بود که هفته پیش این بودجه به 800 میلیارد تومان افزایش یافت. که از این مقدار 150 میلیارد تومان به استان های شمالی اختصاص می یابد.