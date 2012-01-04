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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۱۳

حسنی محتشم:

15 هزار دانش آموز همدانی در طرح نهضت ملی حفظ قرآن شرکت کردند

15 هزار دانش آموز همدانی در طرح نهضت ملی حفظ قرآن شرکت کردند

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان گفت: 15 هزار دانش آموز استان همدان در طرح نهضت ملی حفظ قرآن شرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس حسنی محتشم با بیان اینکه همدان در نام نویسی در طرح نهضت ملی حفظ قرآن سومین استان کشور است، افزود: هیچ محدودیتی برای تامین هدایای دانش آموزان شرکت کننده در این طرح وجود ندارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان اظهار داشت: در پایان این طرح، همایش شهرستانی و استانی برای معرفی برترین ها برگزار خواهد شد.

وی افزود: براساس منویات مقام معظم رهبری 10 میلیون نفر حافظ قرآن باید در کشور وجود داشته باشد که سهم آموزش و پرورش تربیت دو میلیون حافظ قرآن از بین دانش آموزان و فرهنگیان است.

حسنی محتشم با بیان اینکه تاکنون 300 مدرسه افزایش در همدان راه اندازی شده است، افزود: این مدارس بهترین کانون برای مراجعه حافظان قرآن است.

وی با بیان اینکه مدارس قرآنی در سه دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه فعال است، افزود: دانش آموزان در حوزه های اطلاعات عمومی، علمی و تخصصی با مراجعه به این مدارس با حقایق قرآنی آشنا می شوند.

کد مطلب 1501165

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