13 واحد گلخانه ای فعال در خرم آباد وجود دارد

اکبر بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به در دست احداث بودن مجتمع گلخانه ای در منطقه دیناروند خرم آباد گفت: گلخانه منطقه دیناروند دارای 55 واحد است.
رئیس جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد با اشاره به پیشرفت فیزیکی این گلخانه یادآور شد: در حال حاضر پیشرفت فیزیکی گلخانه منطقه دیناروند بیش از 96 درصد است.
بیرانوند با بیان اینکه این گلخانه در زمینی به مساحت 32 هکتار در حال ساخت است عنوان کرد: تاکنون بیش از دو میلیارد تومان اعتبار برای کارهای زیربنایی این گلخانه هزینه شده است.
وی تصریح کرد: همچنین تسهیلاتی بالغ بر پنج میلیارد و 600 میلیون تومان برای ادامه کار احداث این گلخانه پیش بینی شده است.
رئیس جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد در ادامه با اشاره به میزان تولید سالانه گلخانه منطقه دیناروند گفت: میزان تولید در این گلخانه چهار هزار تن در سال خواهد بود.
بیرانوند افزود: در این گلخانه تعداد 55 نفر فارغ التحصیل رشته های کشاورزی مشغول به کار خواهند شد.
نظر شما