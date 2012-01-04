چهار خبر کوتاه ورزشی از استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های دوچرخه سواری همدان نایب قهرمان ماده کراس کانتری و دانهیل لیگ دوچرخه سواری کشور شدند.

دومین مرحله از مسابقات لیگ دوچرخه سواری کوهستان در بخش آقایان در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان و در مواد دانهیل و کراس کانتری به مدت دو روز به میزبانی استان یزد پیگیری شد.

در این رقابت ها و در رده بندی تیمی بزرگسالان ماده دانهیل، تیم همدان با کسب 165 امتیاز پس از تیم ترافیک تهران عنوان دوم را کسب کرد.

همچنین در رده بندی تیمی جوانان و در ماده کراس کانتری، تیم همدان با کسب 160 امتیاز پس از تیم بیجار در جایگاه دوم ایستاد.

تیم همدان در رده بندی تیمی جوانان و در ماده دانهیل نیز با کسب84 امتیاز در مکان چهارم جدول رده بندی قرار گرفتند.

دعوت از سه قایقران همدانی به اردوی تیم ملی

سه قایقران همدانی به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

آرزو حکیمی و نرگس خدابنده لو از سوی کادر فنی تیم ملی جوانان در بخش بانوان به اردوی آماده سازی قایقرانی دعوت شدند.

همچنین براساس اعلام کادر فنی تیم ملی جوانان، محمد ولی اطهر دیگر قایقران همدانی به اردوی تیم ملی فرخوانده شد.

این اردوهای آماده سازی برای حضور پرقدرت در مسابقات بین المللی در تهران برپا خواهد شد.

تیرانداز همدانی قهرمان رشته سه وضعیت کشور شد

ساسان شهسواری تیرانداز همدانی در مرحله نهایی مسابقات آزاد کشور با کسب 155 امتیاز قهرمان شد.

دور فینال این رقابت ها در رشته های تپانچه استاندارد آقایان، تفنگ سه وضعیت آقایان و بانوان در سالن 80 خطی آزادی تهران برگزار شد.

ساسان شسواری از اعضای اصلی تیم ملی تیراندازی کشور است که سابقه قهرمانی در آسیا را در کارنامه خود دارد.

مربی همدانی سرمربی تیم ملی پینگ پنگ نوجوانان کشور شد

عادل رکن شریفی از سوی مسئولان فدراسیون پینگ پنگ به عنوان سرمربی تیم ملی نوجوانان معرفی شد.

پیش از این نادر شاملو دیگر مربی همدانی به عنوان سرمربی تیم ملی پینگ پنگ نونهالان فعالیت داشت.

در حال حاضر تیم های ملی پینگ پنگ نوجوانان و نونهالان برای شرکت در رقابت های جام فجر و آزاد امارات آماده می شوند.