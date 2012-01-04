پرداخت 1.7 میلیارد ریال غرامت به دامداران آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام دیلمقانی پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه در راستای حمایت از صنعت دامپروری و مرغداری و ارتقاء سطح بهداشت عمومی جامعه و تامین بخشی از خسارات وارده به صاحبان لاشه های ضبطی دام و طیور از محل درآمدهای حاصل از کشتارگاه ها بالغ بر 643 میلیون ریال به عنوان غرامت به صاحبان لاشه های ضبطی پرداخت شد.

وی با اشاره به اینکه این میزان اعتبار به صاحبان 59 هزار و 54 قطعه طیور، 85 راس گاو و 54 راس گوسفند پرداخت شد، اظهار داشت: همچنین از محل اعتبارات طرح ملی سل و بروسلوز بالغ بر یک میلیارد و 79 میلیون ریال به عنوان غرامت به تعداد 65 راس به صاحبان دامهای مبتلا به سل و بروسلوز گاوی پرداخت شده است .

مدیر کل دامپزشکی آذربایجان غربی با اشاره به مایه کوبی بیش از 13 میلیون نوبت سر دام در راستای مبارزه با بیماری های دامی و مشترک بین انسان و دام و پیشگیری از بروز بیماریهای واگیر و غیر واگیر دامی، بیان داشت: در این راستا هفت میلیون و 479 هزار و 796 راس گاو، گاومیش، گوسفند، بز و تکسمی مایه کوبی شد.

دیلمقانی در ادامه از مایه کوبی سه میلیون و 413 هزار و 217 راس دام در راستای پیشگیری از بیماریهای دامی طی این مدت خبر داد و افزود: همچنین 450 هزار و 368 بدن دام، و یک میلیون و 815 هزار و 891 متر مربع اماکن دامی سمپاشی شد.

این مسئول ادامه داد: طی مدت خونگیری از13 هزار و 14 راس دام جهت تشخیص بیماری تب مالت، تست سل گاوی 24 هزار و 397 راس و مایه کوبی 9 هزار و 700 قلاده سگ بر علیه بیماری هاری انجام شده است.

وی واکسیناسیون مرتب و دوره ای جمعیت دامی حساس را از جمله برنامه های کنترل بیماری مسری و خطرناک تب برفکی عنوان کرد و بیان داشت: در این راستا مرحله دوم طرح واکسیناسیون واگیر و همگانی با هزینه پرداختی بالغ بر یک میلیارد و 800 میلیون ریالاجرا شد.

مدیر کل دامپزشکی آذربایجان غربی گفت: با اجرای این برنامه پیش بینی می شود 440 هزار راس گاو، گوساله و گاومیش در دو هزار و 200 واحد اپیدمیولوژیک با به کار گیری 56 اکیپ بخش غیردولتی علیه بیماری تب برفکی مایه کوبی شود.