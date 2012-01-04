فراخوان مقاله همایش ملی ایران و سازمان همکاری اقتصادی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان مقاله همایش ملی ایران و سازمان همکاری اقتصادی (اکو) اعلام شده و علاقمندان می توانند اطلاعات لازم و بیشتر در این زمینه را کسب کنند.

همایش ملی ایران و سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در راستای گسترش همکاری ها میان این دو برگزار می شود و اطلاع رسانی های لازم در این خصوص نیز صورت خواهد گرفت.

همایش یادشده همچنین در راستای تحقق اهداف طرفین یعنی دستگاه های ذیربط در ایران و سازمان همکاری اقتصادی (اکو) برگزار خواهد شد.

فراخوان مقاله همایش ملی ایران و سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در آدرس الکترونیکی سازمان ملی استاندارد یعنی www.isiri.org قرار داده شده است.

فراخوان مقاله همایش یادشده به صورت یک لینک مربوط به اطلاعات کامل در آدرس الکترونیکی سازمان ملی استاندارد ایران قرار داده شده است.

علاقمندان تهیه مقاله برای شرکت در همایش ملی ایران و سازمان همکاری اقتصادی (اکو) باید در اسرع وقت به این آدرس الکترونیکی مراجعه و اطلاعات لازم و کاملتر را در این زمینه دریافت کنند.