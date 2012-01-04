به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناس امور کتابخانههای عمومی استان البرز بیان داشت: کتابخانه عمومی امیرکبیر واقع در خیابان دانشکده کرج، از این به صورت سه شیفت کاری آماده خدمت رسانی به شهروندان است.
زهرا نوری افزود: متقاضیان میتوانند با ثبتنام و ارائه مدارک مورد نیاز، در شیف شبانه این کتابخانه عضو و از خدمات آن استفاده کنند.
نوری در ادامه گفت: طرح شبانهروزی کردن کتابخانههای عمومی در راستای ارتقا سطح مطالعه مفید و کمک به نهادینه کردن فرهنگ کتاب و کتابخوانی اجرایی شده است.
کارشناس امور کتابخانه های استان البرز در مورد کتابخانه امیرکبیرعنوان کرد: کتابخانه عمومی امیرکبیر دارای دو سالن مطالعه مجزا جهت استفاده خواهران و برادران به صورت همزمان است.
نوری اضافه کرد: کتابخانه امیرکبیر دارای بخش امانت کتاب، مرجع، مخزن، نابینایان، کودکان و دفاع مقدس است.
وی در پایان درباره ساعت کاری جدید این کتابخانه گفت: این کتابخانه از این پس از ساعت 7.30 دقیقه صبح تا ساعت 24 آماده خدمترسانی به شهروندان است.
کرج - خبرگزاری مهر: کتابخانه عمومی امیرکبیر کرج از این پس به صورت شبانهروزی به شهروندان خدماترسانی میکند.
به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناس امور کتابخانههای عمومی استان البرز بیان داشت: کتابخانه عمومی امیرکبیر واقع در خیابان دانشکده کرج، از این به صورت سه شیفت کاری آماده خدمت رسانی به شهروندان است.
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