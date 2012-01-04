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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۰۸

کتابخانه عمومی امیرکبیر کرج شبانه⁯روزی شد

کتابخانه عمومی امیرکبیر کرج شبانه⁯روزی شد

کرج - خبرگزاری مهر: کتابخانه عمومی امیرکبیر کرج از این پس به صورت شبانه⁯روزی به شهروندان خدمات⁯رسانی می⁯کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناس امور کتابخانه⁯های عمومی استان البرز بیان داشت: کتابخانه عمومی امیرکبیر واقع  در خیابان دانشکده کرج، از این به صورت سه شیفت کاری آماده خدمت رسانی به شهروندان است.

زهرا نوری افزود: متقاضیان می⁯توانند با ثبت⁯نام و ارائه مدارک مورد نیاز، در شیف شبانه این کتابخانه عضو و از خدمات آن استفاده کنند.

نوری در ادامه گفت: طرح شبانه⁯روزی کردن کتابخانه⁯های عمومی در راستای ارتقا سطح مطالعه مفید و کمک به نهادینه کردن فرهنگ کتاب و کتاب⁯خوانی اجرایی شده است.

کارشناس امور کتابخانه های استان البرز در مورد کتابخانه امیرکبیرعنوان کرد: کتابخانه عمومی امیرکبیر دارای دو سالن مطالعه مجزا جهت استفاده خواهران و برادران به صورت همزمان است.

نوری اضافه کرد: کتابخانه امیرکبیر دارای بخش امانت کتاب، مرجع، مخزن، نابینایان، کودکان و دفاع مقدس است.
 
وی در پایان درباره ساعت کاری جدید این کتابخانه گفت: این کتابخانه از این پس از ساعت 7.30 دقیقه صبح تا ساعت 24 آماده خدمت⁯رسانی به شهروندان است.

 

 

 
کد مطلب 1501173

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