مرحله دوم لیگ اسکیت سرعت مازندران در قائم شهر برگزار می شود

حسین خیری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات لیگ اسکیت مازندران در رده های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان در دو بخش دختران و پسران مازندران درقائم شهر برگزار می شود.

وی افزود: مسابقات اسکیت سرعت بخش پسران سی ام ماه جاری در دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر برگزار می شود.

رئیس هیئت اسکیت مازندران، زمان برگزاری مسابقات بخش رده های سنی دختران را هفتم اسفندماه در دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر اعلام کرد.

خیری نیا ادامه داد: تیمهای شرکت کننده در مرحله دوم در بخش پسران تا بیست و هشتم دیماه جاری و در بخش دختران تا پنجم بهمن فرصت دارند اسامی اسکیت بازان خود را به دفتر هیئت اسکیت استان تحویل دهند.

وی تاکید کرد: لیست ترکیب تیم هایی که پس از تاریخ یاد شده ارسال شود، پذیرفته نخواهد شد.

در پایان مرحله نخست مسابقات لیگ اسکیت سرعت پسران مازندران که با حضور10 تیم در قائم شهر برگزار شد، هیئت گلوگاه با کسب دو هزار و 878 امتیاز قهرمان شد و تیم قائم شهر میزبان مسابقات با دو هزار و 600 امتیاز و بابلسرالف با دو هزار و 248 امتیاز به ترتیب دوم و سوم شدند.



