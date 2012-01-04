اتهامات وزارت کشور عربستان علیه ما بی اساس است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العوامیه، "رمزی محمد آل جمال" از فعالان عربستانی با صدور بیانیه ای برائت خود را از اتهامات وارده از سوی وزارت کشور عربستان اعلام داشت.

در این بیانیه آمده است: از درج نام و عکسم در فهرست وزارت کشور شگفت زده شدم، زیرا همه اتهاماتی که درباره تخریب اموال عمومی، حمل سلاح و تیراندازی به سوی نیروهای امنیتی به من نسبت داده شده مضحک است.

وی افزود: من از یکسال قبل به اتهام شرکت در تظاهرات، ایجاد هرج و مرج و دیگر اتهامات باطل در مظنه اتهام قرار داشته ام و با وجود اینکه مقامات سندی علیه من نداشتند اما موضوع را مختومه نکردند. من از جمله کسانی هستم که طرفدار اقدامات مسالمت آمیز هستم.

از سوی دیگر "علی حسن احمد آل زاید" با صدور بیانیه ای برائت خود را از اتهامات وارده از سوی وزارت کشور اعلام کرد.

وی افزود: من به ناحق و به اتهام شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز بازداشت شدم. من کارمند شرکت آرامکو عربستان بودم که مرا از کار برکنار کردند.

آل زاید ضمن رد کلیه اتهامات مطرح شده علیه وی از سوی وزات کشور عربستان بر وفاداری خود به کشورش و عدم وابستگی به کشور خارجی تاکید کرد.

شایان ذکر است الترکی سخنگوی وزارت کشور عربستان در یک کنفرانس مطبوعاتی، فهرست جدید 23 فرد تحت پیگرد به خاطر مسائل امنیتی را اعلام کرد. وی با متهم کردن انقلابیون منطقه شرق عربستان به ایجاد اغتشاش و آشوب برای توجیه سرکوب اعتراضات مردمی گفت: افراد تحت پیگرد به ایجاد آشوب و اغتشاش و از بین بردن اموال عمومی در منطقه الشرقیه (منطقه شیعی نشین که شاهد اعتراضات گسترده مردمی است) متهم هستند.