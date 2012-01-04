خشکسالی در 250 روستای استان کرمانشاه کنترل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن خسروی با اعلام این خبر گفت: کنترل و مهار بحران خشکسالی در 250 روستای استان به نحوی صورت پذیرفته که حتی یک مورد مشکل اجتماعی هم بروز و ظهور نکرده است.

سرپرست شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه درآمد آب بهاء به میزان 77 درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش داشته است، افزود: با اعمال مدیریت منطقی و صحیح و بدون ایجاد هرگونه بار مالی در این رابطه، هدررفت آب به میزان 8 درصد کاهش یافته است.

خسروی تاکید کرد: شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمانشاه توانسته است در بین دستگاه های اجرایی استان مطابق مدارک موجود در شبکه VPN دولت، رتبه نخست پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی را به خود اختصاص دهد.

این مسئول تصریح کرد: آبفار کرمانشاه در زمینه ایجاد اشتغال بیش از میزان تعهدی شغل ایجاد کرده و مطابق مدارک مندرج در سامانه رصد در بین دستگاه های اجرایی استان رتبه سوم را کسب کرده است.

خسروی در پایان گفت: موفقیت های مطروحه فوق مرهون الطاف ویژه الهی، همت و همدلی همکاران آبفار کرمانشاه بوده و به رغم مشکلات و محدودیت های فراوان صورت گرفته است.