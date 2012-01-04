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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۵۳

حیدری به مهر خبر داد:

دو مرکز معاینه فنی در لرستان به بهره برداری می رسد

دو مرکز معاینه فنی در لرستان به بهره برداری می رسد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان گفت: در سالجاری دو مرکز معاینه فنی در شهرستانهای دورود و ازنا به بهره برداری خواهد رسید.

نصرت الله حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر دو مرکز معاینه فنی در لرستان وجود دارد که با بهره برداری از این دو مرکز در شهرستانهای دورود و ازنا تعداد مراکز معاینه فنی استان به چهار مرکز افرایش خواهد یافت.

وی تصریح کرد: همچنین سه مرکز معاینه فنی دیگر در استان لرستان نیز در دست ساخت است که سال آینده به بهره برداری خواهند رسید.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان با اشاره به تلاشهای این اداره کل برای توسعه مراکز معاینه فنی در استان، یادآور شد: رانندگان وسایل نقلیه در استان باید هر شش ماه یک بار برای انجام کارهای فنی خودروهای خود به این مراکز فنی مراجعه کنند.

کد مطلب 1501180

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