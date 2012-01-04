دو مرکز معاینه فنی در لرستان به بهره برداری می رسد

نصرت الله حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر دو مرکز معاینه فنی در لرستان وجود دارد که با بهره برداری از این دو مرکز در شهرستانهای دورود و ازنا تعداد مراکز معاینه فنی استان به چهار مرکز افرایش خواهد یافت.

وی تصریح کرد: همچنین سه مرکز معاینه فنی دیگر در استان لرستان نیز در دست ساخت است که سال آینده به بهره برداری خواهند رسید.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان با اشاره به تلاشهای این اداره کل برای توسعه مراکز معاینه فنی در استان، یادآور شد: رانندگان وسایل نقلیه در استان باید هر شش ماه یک بار برای انجام کارهای فنی خودروهای خود به این مراکز فنی مراجعه کنند.