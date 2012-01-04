8 کشته در سقوط اتوبوس به دره/ تجاوز از سرعت مجاز علت حادثه

سرهنگ رضا سلبی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد جزئیات این حادثه اظهار داشت: بامداد امروز چهارشنبه یک دستگاه اتوبوس مسافربری ولوو که از تنکابن به سمت کرمانشاه در حرکت بود در گردنه اسد آباد همدان کنترل خود را از دست داد و پس از برخورد به گاردریل به درون دره سقوط کرد.

وی ادامه داد: در این حادثه هشت مسافر در دم جان باخته و 14 نفر نیز مجروح و بلافاصله به مراکز درمانی منتقل شدند.

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور افزود: براساس اعلام کارشناسان پلیس راه، علت این حادثه تجاوز از سرعت مجاز و توجه نکردن به جلو بوده است.