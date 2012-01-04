به گزارش خبرنگار مهر، سعید مظفری‌زاده را در امر قضاوت این بازی علیرضا کهوری و مسعود فرح‌نیا همراهی خواهند کرد. همچنین دیدار ملوان بندرانزلی - پرسپولیس با قضاوت علیرضا فغانی و همراهی محمدرضا ابوالفضلی و علی میرزابیگی برگزار می‌شود.

- برنامه و اسامی دیدارهای هفته هجدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

پنجشنبه - 15/10/90

* ملوان بندرانزلی - پرسپولیس، ساعت 15، ورزشگاه تختی بندرانزلی

داور: علیرضا فغانی، کمک‌ها: محمدرضا ابوالفضلی و علی میرزابیگی، داورچهارم: محمد ملکی

ناظر: محمد پیروزرام

* شهرداری تبریز - مس کرمان، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

داور: یداله جهانبازی، کمک‌ها: سعید زارع و مهدی الوندی، داورچهارم: محمدرضا فغانی

ناظر: غلامرضا بهروان

* ذوب آهن اصفهان - راه آهن شهرری، ساعت 15، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

داور: سعید بخشی‌زاده، کمک‌ها: بهرام کیانی و سخاوت سلیمان‌نژاد، داورچهارم: سیدحسین زرگر

ناظر: نادر جعفری

* نفت تهران - فجر شهیدسپاسی شیراز، ساعت 15، ورزشگاه دستگردی تهران

داور: البرز حاجی‌پور، کمک‌ها: رضا سخندان و سجاد طوری، داورچهارم: اشکان خورشیدی

ناظر: حسین عسگری

جمعه - 16/10/90

* صنعت نفت آبادان - داماش گیلان، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی آبادان

داور: سیدمهدی سیدعلی، کمک‌ها: رسول فروغی و غلام آموزگار، داورچهارم: رحیم مهرپیشه

ناظر: ابوطالب طاهریان

* شاهین بوشهر - فولاد خوزستان، ساعت 15، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

داور: غلامرضا جباری، کمک‌ها: محمدرضا منصوری و حسن یوسفی، داورچهارم: امیرحسین فتاحی

ناظر: علی خسروی

* مس سرچشمه - سایپای البرز، ساعت 15، ورزشگاه شهید باهنر کرمان

داور: جمشید محمدی، کمک‌ها: بابک داوری و حمید غمزه، داورچهارم: رضا عادل

ناظر: اسماعیل صفیری

* صبای قم - تراکتورسازی تبریز، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

داور: محمود رفیعی، کمک‌ها: سعید علی نژادیان و محمدرضا غنو، داورچهارم: پیروز سیف‌اله پور

ناظر: سیدرضا غیاثی

* استقلال - سپاهان اصفهان، ساعت 16:15، ورزشگاه آزادی تهران

داور: سعید مظفری زاده، کمک‌ها: علیرضا کهوری و مسعود فرح نیا، داورچهارم: محمد کمانی

ناظر: جواد تقی‌پور