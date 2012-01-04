به گزارش خبرنگار مهر، سعید مظفریزاده را در امر قضاوت این بازی علیرضا کهوری و مسعود فرحنیا همراهی خواهند کرد. همچنین دیدار ملوان بندرانزلی - پرسپولیس با قضاوت علیرضا فغانی و همراهی محمدرضا ابوالفضلی و علی میرزابیگی برگزار میشود.
- برنامه و اسامی دیدارهای هفته هجدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
پنجشنبه - 15/10/90
* ملوان بندرانزلی - پرسپولیس، ساعت 15، ورزشگاه تختی بندرانزلی
داور: علیرضا فغانی، کمکها: محمدرضا ابوالفضلی و علی میرزابیگی، داورچهارم: محمد ملکی
ناظر: محمد پیروزرام
* شهرداری تبریز - مس کرمان، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
داور: یداله جهانبازی، کمکها: سعید زارع و مهدی الوندی، داورچهارم: محمدرضا فغانی
ناظر: غلامرضا بهروان
* ذوب آهن اصفهان - راه آهن شهرری، ساعت 15، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
داور: سعید بخشیزاده، کمکها: بهرام کیانی و سخاوت سلیماننژاد، داورچهارم: سیدحسین زرگر
ناظر: نادر جعفری
* نفت تهران - فجر شهیدسپاسی شیراز، ساعت 15، ورزشگاه دستگردی تهران
داور: البرز حاجیپور، کمکها: رضا سخندان و سجاد طوری، داورچهارم: اشکان خورشیدی
ناظر: حسین عسگری
جمعه - 16/10/90
* صنعت نفت آبادان - داماش گیلان، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی آبادان
داور: سیدمهدی سیدعلی، کمکها: رسول فروغی و غلام آموزگار، داورچهارم: رحیم مهرپیشه
ناظر: ابوطالب طاهریان
* شاهین بوشهر - فولاد خوزستان، ساعت 15، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
داور: غلامرضا جباری، کمکها: محمدرضا منصوری و حسن یوسفی، داورچهارم: امیرحسین فتاحی
ناظر: علی خسروی
* مس سرچشمه - سایپای البرز، ساعت 15، ورزشگاه شهید باهنر کرمان
داور: جمشید محمدی، کمکها: بابک داوری و حمید غمزه، داورچهارم: رضا عادل
ناظر: اسماعیل صفیری
* صبای قم - تراکتورسازی تبریز، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم
داور: محمود رفیعی، کمکها: سعید علی نژادیان و محمدرضا غنو، داورچهارم: پیروز سیفاله پور
ناظر: سیدرضا غیاثی
* استقلال - سپاهان اصفهان، ساعت 16:15، ورزشگاه آزادی تهران
داور: سعید مظفری زاده، کمکها: علیرضا کهوری و مسعود فرح نیا، داورچهارم: محمد کمانی
ناظر: جواد تقیپور
