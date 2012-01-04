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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۲۳

در چهارمحال و بختیاری/

اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کیار افتتاح شد

اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کیار افتتاح شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: اداره تبلیغات اسلامی کیار به عنوان ششمین اداره شهرستانی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره تبلیغات اسلامی کیار با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی این استان، فرماندار، روحانیون محلی و مدیران ادارات و نهادهای شهرستان کیار و جمعی از مردم افتتاح شد.

حجت الاسلام سید جعفر مرتضوی مدیر کل تبلیغات اسلامی چهار محال و بختیاری در این مراسم، بسط و توسعه فرهنگ دینی را مهمترین وظیفه سازمان تبلیغات اسلامی برشمرد و افزود: سازمان تبلیغات اسلامی باید به عنوان قرارگاه فرهنگی بتواند تمام فرصتها، ظرفیتها ،تهدید و آسیبها را رصد کرده و برای آنها برنامه ریزی کند.

حجت الاسلام حیدر سعیدی طی حکمی از طرف مدیر کل تبلیغات اسلامی استان به عنوان سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کیار معرفی و منصوب شده است.
 
این اداره در شهر شلمزار، میدان شهرداری، خیابان امام خمینی (ره) واقع شده است.
کد مطلب 1501187

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