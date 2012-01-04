اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کیار افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره تبلیغات اسلامی کیار با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی این استان، فرماندار، روحانیون محلی و مدیران ادارات و نهادهای شهرستان کیار و جمعی از مردم افتتاح شد.

حجت الاسلام سید جعفر مرتضوی مدیر کل تبلیغات اسلامی چهار محال و بختیاری در این مراسم، بسط و توسعه فرهنگ دینی را مهمترین وظیفه سازمان تبلیغات اسلامی برشمرد و افزود: سازمان تبلیغات اسلامی باید به عنوان قرارگاه فرهنگی بتواند تمام فرصتها، ظرفیتها ،تهدید و آسیبها را رصد کرده و برای آنها برنامه ریزی کند.

حجت الاسلام حیدر سعیدی طی حکمی از طرف مدیر کل تبلیغات اسلامی استان به عنوان سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کیار معرفی و منصوب شده است.

این اداره در شهر شلمزار، میدان شهرداری، خیابان امام خمینی (ره) واقع شده است.