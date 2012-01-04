68 پروژه در خرم آباد به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی ولی پوری در جلسه ستاد دهه فجر شهرستان خرم آباد اظهار داشت: این پروژه ها در زمینه های مختلف عمرانی، کشاورزی، ورزشی، فرهنگی و ... به بهره برداری می رسند.

وی ادامه داد: برای اجرای این پروژه ها در خرم آباد بیش از 280 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

فرماندار شهرستان خرم آباد بیان داشت: همچنین با بهره برداری از این پروژه ها زمینه ایجاد 1900 شغل به صورت مستقیم و غیر مستقیم در خرم آباد فراهم خواهد شد.

ولی پوری همچنین از تشکیل کمیته های دهه فجر در این استان خبر داد و بیان داشت: به منظور برگزاری هر چه بهتر برنامه های این دهه 18 کمیته در خرم آباد تشکیل شده است.