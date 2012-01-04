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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۱۹

همزمان با دهه فجر/

68 پروژه در خرم آباد به بهره برداری می رسد

68 پروژه در خرم آباد به بهره برداری می رسد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: فرماندار مرکز لرستان از بهره برداری از 68 پروژه همزمان با فرار رسیدن دهه فجر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی ولی پوری در جلسه ستاد دهه فجر شهرستان خرم آباد اظهار داشت: این پروژه ها در زمینه های مختلف عمرانی، کشاورزی، ورزشی، فرهنگی و ... به بهره برداری می رسند.

وی ادامه داد: برای اجرای این پروژه ها در خرم آباد بیش از 280 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

فرماندار شهرستان خرم آباد بیان داشت: همچنین با بهره برداری از این پروژه ها زمینه ایجاد 1900 شغل به صورت مستقیم و غیر مستقیم در خرم آباد فراهم خواهد شد.

ولی پوری همچنین از تشکیل کمیته های دهه فجر در این استان خبر داد و بیان داشت: به منظور برگزاری هر چه بهتر برنامه های این دهه 18 کمیته در خرم آباد تشکیل شده است.

کد مطلب 1501188

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