بزرگترین سرمایه نظام سلطه ایجاد اختلاف بین نیروهای داخلی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فدایی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری در بیرجند با بیان اینکه دشمنان با ترکیبی از جریان فتنه و جریان انحرافی به دنبال ایجاد اختلال در کشور هستند، افزود: جریان فتنه و انحراف با چراغ خاموش قصد دارند نامزدهای خودشان را از فیلترهای نظارتی هیئت‌های اجرایی و نظارت عبور دهند.

وی عنوان کرد: این جریان ها با استفاده از عناصر سفید قصد دارند وارد انتخابات شده و بعد تائید صلاحیت نامزدهای مورد نظر خود، کار ایجاد اختلال را شروع کنند.

فدایی با بیان اینکه کسانی که کارگردانان فتنه بودند هنوز هم هستند و امروز نیز جریان انحرافی شکل گرفته و سه ضلع دشمن تکمیل شده تا از مردم انتقام بگیرند، تاکید کرد: نظام سلطه، فتنه و جریان انحرافی می ‌خواهد در انتخابات آینده فتنه را بازسازی کنند.

وی راهبرد مشترک دشمنان در جریان انتخابات را ایجاد اختلاف درون نظام عنوان کرد و بیان داشت: آنها در پی این هستند که به این اختلاف در رده‌های مختلف دولت با مجلس، اختلاف بین اصولگرایان یا روحانیت دامن بزنند.

عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان نشان دادن وضعیت اضطراری در کشور را از دیگر راهبرد های دشمن برای خراب کردن فضای انتخاباتی کشور دانست و اظهار داشت: دشمن قصد دارد که وضعیت کشور ما را بحرانی نشان دهد.

فدایی ایجاد یاس و ناامیدی در بین مردم در مورد حضور در انتخابات را یکی دیگر از راهبردهای غرب برای به چالش کشاندن انتخابات مجلس عنوان کرد و ادامه داد: دشمن در پی القای این مطلب به مردم است که رای و نظر مردم اثرگذار نیست.

وی با اشاره به اینکه دشمن همچنین به دنبال این است که انتخابات در کشور با شکوه برگزار نشود، تصریح کرد: آنها در تلاش برای سیاه نمایی و اخبار و تحلیل های غلط در فضای عمومی هستند تا القا کنند که اوضاع و احوال کشور خوب نیست.

فدایی جلب مشارکت حداکثری مردم را وظیفه تمامی جریانات سیاسی کشور دانست و بیان کرد: با وحدت و انسجام باید فضایی را در کشور ایجاد کنیم که اجازه دخالت به دشمنان داده نشود.

جبهه متحد اصولگرا در تعیین نامزدهای خود هنوز به جمع بندی رسمی نرسیده است

وی با بیان اینکه نامزدهای جبهه اصولگرا هنوز مشخص نشده اند، افزود: اگر فردی در جایی موضع گرفته و گفته است که من عضو جبهه متحد اصولگرایان هستم این تصور خودش بوده و جبهه اصولگرایان تاکنون نسبت به هیچ فردی به جمع ‌بندی نرسیده است.

عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان به خط قرمز های جبهه متحد اصولگرا اشاره کرد و گفت: نامزدهای جبهه اصولگرایی باید ضد فتنه، ضد جریان انحرافی و ضد فساد باشند.

فدایی سه مولفه اساسی ملاک عمل برای انتخاب نامزدهای جبهه اصولگرایی را صلاحیت فردی، کارآمدی و مقبولیت اجتماعی عنوان کرد.