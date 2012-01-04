نمایشگاه هوشمندسازی مدارس خراسان جنوبی گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه هوشمندسازی مدارس استان، اظهار داشت: این نمایشگاه در 20 غرفه برگزار شده که از این تعداد هشت غرفه به عنوان کلاس هوشمندسازی مدیران استان پیش بینی شده است.

حمید رضا وردی با بیان اینکه این نمایشگاه از امروز 14 دی ماه به مدت سه روز در نمایشگاه بین المللی بیرجند دایر خواهد بود، عنوان کرد: در این نمایشگاه بالغ بر 12 شرکت از داخل و خارج استان شرکت کردند.

وی به فعالیت های آموزش و پرورش استان در خصوص هوشمندسازی مدارس استان اشاره کرد و افزود: در این راستا طی یک سال گذشته 150 مدرسه در سطح استان هوشمند سازی شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به اهداف اجرای طرح هوشمند سازی در مدارس، تصریح کرد: با استفاده از این طرح دانش آموزان در صورت غیبت در کلاس می توانند مطالب ارائه شده در کلاس را تهیه کرده و همچنین در این زمینه اطلاعات روز برای دانش آموزان و مدیران ارائه می شود.

وردی در ادامه با اشاره به قول مساعد 30 میلیارد ریالی وزیر آموزش و پرورش به هوشمندسازی مدارس این استان، بیان داشت: در صورت تحقق این اعتبار بالغ بر یک هزار مدرسه استان هوشمند سازی می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی در پایان با تاکید بر اینکه بر اساس دستور رئیس جمهور تمامی دستگاه های اجرایی استان ها باید حداقل یک مدرسه را هوشمند سازی کنند، یادآور شد: در این راستا هوشمندسازی 500 مدرسه باقی مانده در استان نیازمند کمک مدیران دستگاه های اجرایی است.