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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۳۵

فراکسیون ورزش مجلس برای مبارزه با فساد در ورزش اعلام آمادگی کرد

فراکسیون ورزش مجلس برای مبارزه با فساد در ورزش اعلام آمادگی کرد

رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی از آمادگی کامل این فراکسیون برای برخورد با فساد در ورزش ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه که به امضای امیدوار رضایی رئیس فراکسیون رسیده و نسخه ای از آن در اختیار گروه ورزشی خبرگزاری مهر قرار گرفته آمده است:« گزارشات اخیر در مورد ناپاکی ها در ورزش کشور نشانه عدم نظارت لازم و برخورد جدی در سالهای طولانی گذشته بوده است. این موضوع که با پیگیری و تلاش های مثبت سازمان لیگ و بعضی از مسئولین فدراسیون فوتبال و خبرنگاران شجاع در رسانه های مستقل به خصوص برنامه 90 هویدا گردیده است، نشان از وجود بی عدالتی، اجحاف، آلودگی ها و از بین بردن استعدادهای جوانان ایرانی در این عرصه دارد.

بدین وسیله فراکسیون ورزشی مجلس شورای اسلامی، با تمام توان، حمایت و پشتیبانی خود را از هر گونه اقدام و تلاشی که در راستای برخورد عملی و زدودن ناپاکی ها و تخلفات صورت می پذیرد اعلان نموده و ضمن آمادگی برای دریافت پیشنهادات و نظرات دلسوزان، از وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون ها و دستگاه های نظارتی به جدیت خواهان پیگیری و اقدام قانون و عملی در برخورد با جرائمی است که چهره جوانان ما را در عرصه ی ورزش خدشه دار می کند.»

کد مطلب 1501193

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