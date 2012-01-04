فراکسیون ورزش مجلس برای مبارزه با فساد در ورزش اعلام آمادگی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه که به امضای امیدوار رضایی رئیس فراکسیون رسیده و نسخه ای از آن در اختیار گروه ورزشی خبرگزاری مهر قرار گرفته آمده است:« گزارشات اخیر در مورد ناپاکی ها در ورزش کشور نشانه عدم نظارت لازم و برخورد جدی در سالهای طولانی گذشته بوده است. این موضوع که با پیگیری و تلاش های مثبت سازمان لیگ و بعضی از مسئولین فدراسیون فوتبال و خبرنگاران شجاع در رسانه های مستقل به خصوص برنامه 90 هویدا گردیده است، نشان از وجود بی عدالتی، اجحاف، آلودگی ها و از بین بردن استعدادهای جوانان ایرانی در این عرصه دارد.

بدین وسیله فراکسیون ورزشی مجلس شورای اسلامی، با تمام توان، حمایت و پشتیبانی خود را از هر گونه اقدام و تلاشی که در راستای برخورد عملی و زدودن ناپاکی ها و تخلفات صورت می پذیرد اعلان نموده و ضمن آمادگی برای دریافت پیشنهادات و نظرات دلسوزان، از وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون ها و دستگاه های نظارتی به جدیت خواهان پیگیری و اقدام قانون و عملی در برخورد با جرائمی است که چهره جوانان ما را در عرصه ی ورزش خدشه دار می کند.»