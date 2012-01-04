پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی بابل تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، امرالله مصطفی‌ زاده معاون دانشگاه علوم پزشکی بابل پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی بابل اظهار داشت: برگزاری همایشهای دانشجویی، همایش بین‌المللی پیشرفتهای سلولی و مولکولی در بیماریهای غیرواگیر، اورژانسهای جراحی و تروما، شفای پایدار، قرآن ‌پژوهی و همایش تولید علم در حوزه پزشکی از جمله برنامه‌های اجرا شده توسط معاونت تحقیقات و پژوهش دانشگاه علوم پزشکی بابل در سالجاری بوده است.

وی افزود: از دستاوردهای مهم این معاونت در سالجاری، کسب رتبه علمی پژوهشی مجله انگلیسی دانشگاه علوم پزشکی بابل، قرارگیری دو نشریه علمی و پژوهشی دانشگاه در رده نشریات درجه یک کشوری و کسب مجوز از کمیسیون وزارت متبوع برای نشر مجله انگلیسی زبان مواد دندانی است.

معاون دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: در جلب مشارکت حداکثری اقداماتی نظیر شروع به کار اداره همایش‌ها با همکاری معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با هدف جلب مشارکت دیگر محققان داخلی و خارجی، تقویت روحیه همکاری‌های بین گروهی، اطلاع‌رسانی سریع، زنده و پویا و راه‌اندازی واحد بین‌الملل انجام شده است.

وی افزود: به کارگیری نرم افزار مدیریت طرح‌های پژوهشی، بهبود و ارتقای روابط بین‌الملل، نهادینه کردن تحقیقات دانشجویی در دانشگاه‌ها و توجه به امر پژوهش از جمله این برنامه‌ها است.

معاون دانشگاه علوم پزشکی بابل بیان داشت : سیاست کلی معاونت تحقیقات و فنآوری، ایجاد تسهیلات در دوره جدید، جلب مشارکت حداکثری، نظارت مستمر در فرآیندها، بازنگری در پرداخت حق‌ تالیف مقاله، راه ‌اندازی مرکز رشد فناوری سلامت، ارسال پرونده دو مرکز تحقیقات جدید برای اخذ موافقت اصولی و راه‌اندازی دوره دکتری تحقیقات پژوهشی است.

در پایان این مراسم به 26 پژوهشگر برتر این دانشگاه لوح تقدیر وهدایایی داده شد.

