۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۹:۵۰

رونمایی از کتاب "حکومت و عدالت" در کرسی آزاداندیشی دانشگاه آزاد کرج

کرج - خبرگزاری مهر: کتاب "حکومت و عدالت" اثری از اندیشکده طاها در پنجمین کرسی آزاداندیشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  پنجمین کرسی آزاداندیشی به همت بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در سالن شهید باهنر این واحد دانشگاهی برگزار شد.

این کرسی آزاداندیشی که با عنوان حکومت و عدالت برگزار شد با حضور تشکل های رسمی دانشجویی دانشگاه به طرح دیدگاه های هریک از این تشکل ها پرداخته و دانشجویان ضمن پرسش و پاسخ با کارگروههای مربوطه به نقد و بررسی مباحث و مسائل مطرح شده پرداختند.

همچنین در این مراسم از کتاب "حکومت و عدالت" اثر قائم مقام بسیج دانشجویی این دانشگاه که محصول اندیشکده طاها وابسته به بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج است با حضور مهدی خورشیدوند مسئول بسیج دانشجویی این واحد دانشگاهی رونمایی شد.

 
