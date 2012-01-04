کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد ویژه کارکنان صنعت آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کارگاه آموزشی به منظور آشنایی روسای کارخانجات و مراکز صنعتی استان با آسیبهای روانی و جسمی اعتیاد کارکنان و عوامل ایجاد و روشهای پیشگیری از این معضل در محیط های صنعتی با همت شورای مبارزه با مواد مخدر، بهزیستی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.



در این کارگاه آموزشی درباره راهبردهای پیشگیری از اعتیاد در محیط کار، نحوه وضع مقررات برای جلوگیری از مصرف مواد مخدر، روشهای آگاه سازی و آموزش کارکنان در محیطهای کاری و نحوه بهره گیری از امکانات مراکز مشاوره و ترک اعتیاد برای معرفی کارگران معتا ، علائم اعتیاد به مواد مخدر در محیطهای کاری، راهکارهای اجرای آموزش و پیشگیری در سه سطح همگانی، انتخابی و موردی و نیز تاکید بر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی با رویکرد ارتقا سلامت به جای اعمال قوه قهریه در محیط کار صحبت شد.



همچنین در این کارگاه در زمینه تاریخچه مصرف مواد مخدر در ایران و جهان، آمار معتادان کشور و جهان، نگرشهای موجود در مبارزه با مواد مخدر و روشهای پیشگیری از اعتیاد در جامعه، بیماریهای ناشی از اعتیاد مانند ایدز و هپاتیت و نحوه فرهنگ سازی در زمینه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی به ویژه اعتیاد به مواد مخدر به عنوان چهارمین معضل بزرگ جهانی توضیحاتی ارائه شد.



اولین کارگاه آموزش و پیشگیری از اعتیاد در محیطهای کاری ویژه کارگران و کارکنان واحدهای صنعتی با حضور کارشناسان بهزیستی، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و مسئول امور اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز و روسای کارخانجات و واحدهای صنعتی شهرک بهارستان در شهرک صنعتی "روژان آزما" - شرکت پژوهشی- تولیدی در زمینه تولید فرآورده های بیوتکنولوژی و تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی- برگزار شد.





