به گزارش خبرنگار مهر، پرویز نامجو در حاشیه برگزاری جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در خصوص تأمین آب و برق مسکن مهر گفت: برای سرعت بخشیدن به کار تأمین آب و برق این پروژه دبیرخانه ای تأسیس کرده ایم تا با قوت کارها را پیگیری کنیم همین طور دوشنبه جلسه ای با وزیر مسکن داشتیم تا با همکاری بتوانیم به موقع آب و برق مسکن را تأمین کنیم.

وزیر نیرو در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا با توجه به سفر رئیس جمهور در هفته آینده به آمریکای جنوبی پروژه های مشترکی با کشورهای آمریکای جنوبی در دست دارید؟ گفت: پروژه هایی از قبیل سد سازی و پروژه های برقی تعریف شده و توافق نامه هایی در این زمینه نوشته ایم.

وی افزود: همکاران ما در رقابت هایی که با کشورهای دیگر از جمله چین داشته اند توانسته اند توافق نامه هایی را در خصوص پروژه هایی با این کشورها به نتیجه برساند. از جمله پروژه ای با اکوادر را پیش برده اند که نتیجه نهایی آن در سفر رئیس جمهور اعلام خواهد شد.

نامجو در خصوص اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها و احتمال افزایش قیمت برق که سوال یکی از خبرنگاران بود، گفت: قانون هدفمندی یارانه ها به ما اجازه افزایش بیش از 20 درصد تا سال 90 را نداده است.

وی گفت: پیش بینی ما این است که متوسط قیمت برق در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بیش از آنچه که هست افزایش نیابد اما منتظر هستیم در ستاد هدفمند یارانه ها موضوعات و سناریوها مورد بررسی قرار گیرد و تصمیم نهایی ابلاغ شود.

نامجو درباره سامانه هوشمند برق نیز گفت: این از آرزوهای صنعت برق بوده که با ایجاد سامانه هوشمند قرائت کنتورها انجام شود زیرا این به صنعت برق کمک می کند تا مصرف برق در کشور را رصد کنیم.

وی ادامه داد: بسیاری از کسانیکه قصد سوء استفاده دارند از روش های فعلی این کار را می کنند اما هر چند این تعداد کم هستند اما همین مقدار هم برای کشور ضرر است، انشعابات غیر مجازی که در شبکه توزیع انجام می شود، اختلالاتی به وجود می آورد که همه مردم را تحت تأثیر قرار می دهد از همین روز این موضوع را با قوت پیگیری می کنیم.

نامجو در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه درباره طلب پیمانکاران برق چه کرده اید؟ گفت: پرداخت طلب پیمانکاران جزو اهداف امسال ما بوده تا بدهی هایمان را کاهش دهیم خوشبختانه با استفاده از ظرفیت های قانونی و کمک هایی که در این جهت داشته ایم مقداری از کارهای ما پیشرفته و تعداد زیادی از نیروگاه ها را به طلبکاران عمده واگذار کرده ایم و هم اکنون در حال مذاکره با پیمانکاران کوچک و جزء هستیم.

وزیر نیرو گفت: این پیمانکاران کوچک هم می توانند با ایجاد تشکیلاتی برای برداشتن نیروگاه هایی که در توان و ظرفیت آنان باشند طلبشان را تسویه کنند.

وی در پاسخ به این سوال که چه میزان از بدهی های وزارت نیرو پرداخت شده، گفت: رقم دقیقی نمی توانم بگویم اما صنعت برق در حال پرداخت بدهی ها به طلبکاران است و میزان آن کمتر شده است.