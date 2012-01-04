3800 پرونده در هسته های گزینش خراسان جنوبی رسیدگی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا غیرتی پیش از ظهر چهارشنبه در گردهمایی گزینشگران خراسان جنوبی، با اشاره به 15 دی ماه سالگرد فرمان تاریخی امام خمینی(ره) مبنی بر تشکیل هسته های گزینش، اظهار داشت: هسته های گزینش نقش بسزایی در ارائه خدمات به مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ایفا می کنند.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تاکنون سه هزار و 850 پرونده در هسته های گزینش استان رسیدگی شده است، عنوان کرد: این تعداد پرونده در هفت هسته گزینش رسیدگی و بررسی شده است.

غیرتی استانداری، آموزش و پرورش، دانشگاه بیرجند، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، جهاد کشاورزی، کمیته امداد امام خمینی(ره) را از جمله هسته های گزینش استان عنوان کرد و بیان داشت: مابقی ادارت و دستگاه های نیز به صورت موردی در این زمینه انجام وظیفه می کنند.

وی با اشاره به اهداف تشکیل هسته گزینش در استان، افزود: هسته پژوهش در استان با هدف خدمتگزاری به مردم تشکیل شده و با حضور تمام گزینشگران هر سال همایش گزینشگران در این راستا برگزار می شود.

مدیر هسته گزینش استانداری خراسان جنوبی در پایان حمایت های مسئولان اجرایی استان از هسته گزینش را مطلوب ارزیابی کرد و یادآور شد: هسته گزینش منجر به انتخاب گزینشگران اصلح در جامعه شده و نقش بسزایی در ساختار بدنه اجرایی دستگاه ها ایفا می کند.

نماینده خواهران گزینشگر خراسان جنوبی نیز در این مراسم نیروی اجرایی و میزان عملکرد بالای هر سازمان را وابسته به کارکنان آن اداره دانست و گفت: عملکرد مطلوب دستگاه ها وابسته به نحوه کار و فعالیت افراد اصلح شناسایی شده در آن اداره دارد و این امر موجب می شود گزینشگران شایسته امور گزینش دستگاه های اجرایی را بر عهده داشته باشند.

زهرا نایبی با تاکید بر اینکه گزینش امری ضروری بوده و نیازمند همت و توجه ویژه مسئولان است، عنوان کرد: این افراد کار گذاری و حفظ بدنه جامعه را برعهده دارند.

نماینده خواهران گزینشگر خراسان جنوبی با اشاره به اینکه ظاهر افراد نباید ملاک ارزیابی در گزینش قرار گیرد، گفت: ملاک ارزیابی ها باید تحقیق، بررسی و مصاحبه بوده و نباید تنها به یک عامل توجه ویژه ای شود.