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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۵۱

در 9 ماه اخیر انجام شد/

106 هزار تماس تلفنی با مرکز ارتباطات مردمی آبفای کرمانشاه

106 هزار تماس تلفنی با مرکز ارتباطات مردمی آبفای کرمانشاه

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: بیش از 106 هزار تماس تلفنی با مرکز ارتباطات مردمی 122 آبفای استان کرمانشاه برقرار شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی مدت 9 ماه از سال 90 بیش از 106 هزار تماس تلفنی با مرکز ارتباطات مردمی  122 از سوی شهروندان صورت گرفته است.

این رقم نسبت به دوره مشابه که 150 هزار و 437 تماس بوده است به 106 هزار و 755 موردکاهش یافته که بیانگر ارائه خدمات بهتر و مناسب به مشترکین است.

براساس این گزارش، یکی از برنامه های شرکت آبفا در راستای ارائه خدمات به مردم ایجاد میز خدمت در مدیریت آب و فاضلاب شهر کرمانشاه بود که همه خواسته های مشترکان در راستای وظایف شرکت به طور هماهنگ از طریق این دفتر انجام می شود و نیازی به اینکه مشترک یا مراجعه کننده به واحدهای مختلف در آب و فاضلاب کرمانشاه حضور داشته باشد، ندارند.
 

کد مطلب 1501201

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