جلسه غیررسمی مجلس برای بررسی بازار ارز را قبول نداریم/ لزوم پاسخگویی وزرا

احمد توکلی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اعلام این خبر که هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی برگزاری جلسه غیرعلنی و غیر رسمی برای بررسی بازار ارز را به روز یکشنبه هفته آینده موکول کرده است، تاکید کرد: ما برگزاری جلسه غیر علنی و "غیر رسمی" را قبول نداریم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس ماده 103 آئین نامه داخلی باید جلسه ای رسمی و غیر علنی برگزار شود. ما برای برگزاری چنین جلسه ای از نمایندگان امضا جمع می کنیم.

وی با بیان اینکه تاکنون در مجلس شورای اسلامی جلسه رسمی غیر علنی تشکیل نشده است، گفت: همه جلسات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی تا به امروز غیر رسمی بوده در این جلسات نمی توان تصمیمی گرفت و مسئولان نیز خود را ملزم به قانون برای ارائه گزارش درست نمی دانند.

توکلی افزود: در صورت برگزاری جلسه رسمی غیر علنی این جلسه کاملا ضبط می شود و پس از رفع محدودیتی که باعث برگزاری غیر علنی این جلسه شده باید در رسانه های عمومی پخش شود.

وی اظهار داشت: اگر بتوانیم جلسه رسمی غیر علنی تشکیل دهیم یکی دو ماه آینده که بازار ارز باثبات شد این جلسه باید از رسانه ها پخش شود، در این جلسه می توان تصمیم گرفت و رای گیری کرد. همچنین مسئولان می توانند مورد بازخواست قرار گرفته و موظف به پاسخ صریح، صحیح و روشن به ابهامات و سئوالات نمایندگان هستند.

توکلی با اشاره به نامه اش به رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ما در این نامه دو تقاضا را مطرح کردیم اول برگزاری جلسه فوق العاده طبق ماده 104 آیین نامه که تاکنون پاسخی به این درخواست داده نشده و دوم برگزاری جلسه رسمی و غیر علنی.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: اگر هیئت رئیسه تا امشب اعلام کنند در جلسه غیر فوق العاده تقاضای غیر علنی شدن جلسه رسمی مجلس را می کنیم در غیر این صورت تقاضا می کنیم طی هفته جاری طبق ماده 103 جلسه رسمی و غیر علنی برای بررسی بازار ارز برگزار شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهرماده 103 - در صورت اضطرار که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای کتبی رئیس

جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسه‌غیرعلنی تشکیل می‌شود. در اینصورت، تقاضاکنندگان ادله خویش را مبنی‌بر وجود شرایط اضطرار و اقتضای امنیت کشور ودر نتیجه لزوم برگزاری‌غیرعلنی جلسه رسمی مجلس، حداکثر تا مدت پانزده دقیقه،متوالیاً و یا متناوباً در دو نوبت، ارائه و سپس یک نفر به‌عنوان مخالف حداکثر تا پانزده‌دقیقه صحبت می‌کند، در صورت تصویب دو سوم حاضران، کار رسیدگی در جلسهغیرعلنی ادامه می‌یابد، در غیراین صورت، جلسه به حالت علنی‌بازگشته و به روال عادی عمل خواهد کرد.

‌تبصره 1 - مصوبات جلسه غیرعلنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به‌تصویب سه‌چهارم مجموع نمایندگان برسد.



‌تبصره 2 - تشخیص رفع شرایط اضطراری برای انتشار مذاکرات و مصوبات جلسات غیرعلنی برای اطلاع عموم با مجلس است که با پیشنهاد‌حداقل ده نفر از نمایندگان و مذاکره به نحو مقرر در همین ماده، در جلسه غیرعلنی و تصویب اکثریت حاضرین در مجلس عملی می‌گردد.



‌ماده 104 - رئیس هر جلسه قبل از ختم هر جلسه، روز و ساعت تشکیل و دستور جلسه بعد را اعلام می‌کند که در صورت مذاکرات درج شود،‌مگر در موارد اضطراری (‌به‌تشخیص هیأت رئیسه ) که حداقل بیست و چهار ساعت قبل از تشکیل جلسه، باید بطور رسمی اعلام شود.

