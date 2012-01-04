سه خبر کوتاه علمی - فرهنگی از استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان نهاوند گفت: با مشارکت مربیان هلال احمر دو هزار و 152 نفر از دانش آموزان نهاوند آموزش کمک های اولیه درس آمادگی دفاعی را فرا گرفتند.

محمد تقی شهبازی با بیان اینکه بخشی از مباحث درس آمادگی دفاعی دانش آموزان سال دوم متوسطه مربوط به کمکهای اولیه و پدافند غیر عامل است، گفت: در این برنامه تعداد یک هزار و 88 دانش آموز پسر و یک هزار و 66 دانش آموز دختر با مباحث مربوط به اطفا حریق، عملیات امداد و نجات، آشنایی با آرمان های شهدا، جنگ های نامتعارف نوین، مهارت های فردی و گروهی و پدافند غیر عامل آشنا شدند.

شهبازی افزود: در این برنامه دانش آموزان علاوه بر آشنایی با مفاهیم و تئوری های کمک های اولیه و آمادگی دفاعی به طور عملی با مباحث یاد شده آشنا شده و آموخته های خود را عملیاتی کردند.

افزایش 70 درصدی کمک حامیان به ایتام بهار

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان بهار از افزایش 70 درصدی کمک حامیان به ایتام در سال جاری خبر داد.

عیسی شهبازی افزود: در 9 ماه امسال حامیان و خیران شهرستان بهار مبلغ یک میلیارد و 15 میلیون و 131 هزار ریال را به صورت نقدی و غیرنقدی به ایتام این شهرستان هدیه کرده‌اند.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان بهار با بیان اینکه کمیته امداد این شهرستان در حال حاضر 527 نفر یتیم را زیر پوشش دارد، گفت: از این تعداد 422 نفر دارای حامی هستند.

وی اضافه کرد: حمایت این ایتام را یک هزار و 229 از حامیان طرح معنوی اکرام بر عهده گرفته‌اند.

سامانه بلوتوث در کتابخانه مرکزی همدان راه اندازی شد

مدیر کل کتابخانه های عمومی همدان از راه اندازی سامانه بلوتوث در این کتابخانه خبر داد.

فاضل عبادی افزود: دریافت کتاب موبایل، بنر و پوستر های فرهنگی و سایر منابع دیجیتال قابل استفاده در گوشی تلفن همراه از طریق این سامانه میسر شد.

عبادی اضافه کرد: مرحله نخست این طرح از ابتدای دی ماه سال جاری با اعتبار 20 میلیون ریال در کتابخانه مرکزی همدان اجرا و مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی هدف از راه اندازی این سامانه را تعمیم فرهنگ مطالعه توسط ظرفیت های موجود در دستگاه های تلفن همراه و اتصال به شبکه بلوتوثی نهاد و دریافت و انتشار محتوای دیجیتال عنوان کرد.

مدیر کل کتابخانه های عمومی همدان یادآور شد: تمام شهرستان های استان همدان به جز فرسفج در تویسرکان و زنگنه در ملایر دارای کتابخانه عمومی هستند.

وی یادآور شد: سه درصد جمعیت استان همدان برابر 50 هزار نفر عضو کتابخانه های عمومی هستند و از خدمات این مراکز بهره برداری می کنند.