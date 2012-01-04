12 کارگاه علمی و پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار شد

محمد حسن کائیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این کارگاههای علمی و پژوهشی توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار شده است.
وی با اشاره به تعداد طرح های تحقیقاتی این دانشگاه از ابتدای سالجاری تاکنون عنوان کرد: از ابتدای سالجاری تا کنون بیش از 82 طرح تحقیقاتی در زمینه های مختلف در این دانشگاه انجام گرفته است.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان تصریح کرد: همچنین از ابتدای سالجاری بیش از 10 عنوان کتاب توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تالیف و ترجمه شده است.
کائیدی یادآور شد: از این تعداد کتاب 3 عنوان تاکنون انتشار یافته است.
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