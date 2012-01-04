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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۴۱

«حکمرانی شایسته در قرآن» به انضمام مطالب تطبیقی چاپ می‌شود

«حکمرانی شایسته در قرآن» به انضمام مطالب تطبیقی چاپ می‌شود

رضا رسولی گفت: کتاب «حکمرانی شایسته در قرآن» با افزودن یک بخش تطبیقی درباره قرآن کریم و قانون اساسی کشورمان منتشر خواهد شد.

رضا رسولی، محقق و نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تدوین و ویرایش کتاب «حکمرانی شایسته در قرآن کریم» چند ماه پیش به اتمام رسید، اما علی‌اکبر گرجی و بهرام محمدیان که در نوشتن این کتاب به من مشاوره می‌دادند، گفتند این کتاب یک مقایسه تطبیقی کم دارد.

وی افزود: آن مقایسه که مورد نظر دوستان بود، تقابل مطالب قرآن و مطالبی است که در قانون اساسی کشور آمده است. به همین دلیل و برای انجام این مقایسه تطبیقی، آماده‌سازی کتاب برای چاپ به تعویق افتاد. با مقایسه‌ای که انجام دادم، قانون اساسی را طبق آیات قرآن دیدم و می‌توانم بگویم که این قانون اساسی، با رویکرد قرآنی نوشته شده است.

این نویسنده گفت: این کتاب با هدف تبیین نمونه کامل از روش مدیریتی و نگاه حاکمیتی خداوند نسبت به پیش‌بینی و اجرای ساختارهای مناسب سیاسی و حکومتی در جهان تدوین شده است. در نگارش این کتاب با الگوگیری از نمونه‌ها و مدل‌های موفق حکمرانی 4 تن از پیامبران از جمله حضرت سلیمان (ع)، حضرت یوسف (ع)، حضرت موسی (ع) و پیامبر خاتم (ص)، تلاش کردم تا مجموعه‌ای از روش‌ها و رفتارهای رهبران جامعه را که بهترین و شاخص‌ترین نمونه‌هایش در وجود پیامبران و انبیای الهی است، به عنوان تابلوهای درخشان عرصه مدیریت و حکمرانی معرفی کنم.

رسولی گفت: آماده‌سازی این کتاب به دلیلی که اشاره کردم، به تاخیر افتاد. با این حال، مرحله اضافه کردن ضمیمه حاوی مقایسه تطبیقی رو به پایان است و ترجیحم این است که کتاب را تا دهه فجر امسال تحویل ناشر داده و‌ آن را به انتشار برسانم. احتمالا این کتاب را انتشارات ستایش حقیقت منتشر کند.

کد مطلب 1501209

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