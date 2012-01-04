۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۹:۵۴

تنویر افکار عمومی نسبت به گزینش در دستور کار گزینشگران قرار گیرد

بیرجند - خبرگزاری مهر: مشاور استاندار خراسان جنوبی در امور روحانیون با اشاره به اهمیت گزینشگران در تشکیل بدنه ساختاری دستگاه های اجرای، گفت: این قشر باید توجه دادن افکار عمومی در ارتباط با گزینش را در دستور کار قرار دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقری پیش از ظهر چهارشنبه در گردهمایی گزینشگران استان، با اشاره به اینکه متاسفانه مردم اطلاعات جامع و کافی در خصوص گرینش و گزینشگران ندارند، اظهار داشت: در این راستا باید اهداف و رسالات گزینشگران برای مردم تبیین شود.

وی با تاکید بر اینکه گاهی اوقات برخی افراد در مراحل پایانی گزینش مردود شده، جایگزین پیدا می کنند و این امر موجب انحراف افکار عمومی و تبعیض به شمار می رود، عنوان کرد: در این زمینه باید افراد جایگزین شده به نوعی معرفی شده و ملاک های ارزیابی آنان برای مردم بازگو شود.

حجت الاسلام باقری در خصوص سهمیه های استخدامی شاهد و ایثار گر در ادارات، تصریح کرد: در این خصوص باید جایگاه شهداو ایثارگران در پیروزی انقلاب اسلامی و توفیقات امروز ایران در بین مردم تبیین و نهادینه شده و علت اختصاص سهمیه به این قشر اطلاع رسانی شود.

مشاور استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در مقوله گزینش باید به شرایط عمومی و فضای زندگی افراد توجه ویژه ای شود، افزود: گزینش عصر امروز با تفکر 30 سال گذشته متفاوت است و در این ارتط باید گزینش ها به روز رسانی شود.

وی با اشاره به تاثیرات مخرب اینترنت و دست اندازی های دشمن در انتخاب افراد اصلح، تصریح کرد: باید به طور مداوم و مستمر با برگزاری کارگاه های آموزش و افزایش اطلاعات و دانش گزینشگران دستگاه های اجرایی جلوی انحرافات این زمینه گرفته شود.

حجت الاسلام باقری با تاکید بر توجه به ضرورت های و بایدهای اجتماعی در گزینش افراد، اظهار داشت: علاوه بر رعایت ضوابط و چارچوب قانونی، باید اهتمام ویژه ای به واقعیت های بیرونی و پیرامون زندگی افراد گزینش شونده در دستور کار قرار گیرد.

مشاور استاندار خراسان جنوبی در پایان خطاب به گزینشگران دستگاههای اجرایی، یادآور شد: افرادی که اهل قلم هستند با نوشتن و چاپ مقالات مفیدی در مقوله گزینش این مسئله را برای مردم اطلاع رسانی کنند.

