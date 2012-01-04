غلامرضا مشعلچی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همایش علمی فرهنگی دانشجویان و طلاب علوم دینی زیر پوشش کمیته امداد همزمان با سراسر کشور در استان یزد نیز برگزار خواهد شد.
وی افزود: این همایش با رویکرد علمی و با عنوان "بررسی پژوهشگرانه و محققانه جایگاه هویت فردی دانشجویان و طلاب علوم دینی در مسیر نیل به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در افق تبیین شده مقام معظم رهبری (مدظله العالی)" برگزار میشود.
مشعلچی یادآور شد: بر اساس فراخوان همایش، علاقمندان می توانند تا تاریخ سی ام دی ماه مقالات خود را در قالب فایلword حداکثر در 10 برگ A4 به آدرس اینترنتی yzd-cul@emdad.ir یا محل استقرار دبیرخانه همایش واقع در ابتدای بلوار شهید بهشتی اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان یزد ارسال کنند.
وی افزود: مقالات ارسالی به دبیرخانه همایش در کمیته علمی متشکل از اساتید برجسته حوزه و دانشگاه، کارشناسان این نهاد بررسی و به نفرات برتر جوایز ارزندهای اهدا خواهد شد.
مشعلچی در مورد زمان برگزاری همایش نیز اظهار داشت: این همایش در بهمن ماه سالجاری در یکی از مراکز آموزش عالی استان یزد برگزار می شود.
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